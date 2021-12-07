Türk zırhlıları Uganda'da göreve çıktı

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri’ne bağlı Müşterek Güvenlik Kuvvetleri, Karamoja bölgesinde yasadışı silahlı suçlulara yönelik operasyonlar icra ediyor. Uganda Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu operasyonların devam edeceğini bildirdi. Temmuz 2021’de başlayan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Uganda Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından Karamoja bölgesinin alt kesimlerindeki operasyonlarla ilgili yapılan paylaşımda, Katmerciler tarafından geliştirilen HIZIR 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçların (TTZA) yer aldığı görüldü.

Katmerciler, HIZIR 4×4 zırhlı aracının 20,7 milyon dolar değerindeki ilk ihracat siparişinin ismi açıklanmayan bir Afrikalı ülkeden alındığını 2019 yılında duyurmuştu. Şirket tarafından 20 Temmuz 2020’de yapılan paylaşımda Mersin limanında RO-RO yük gemisine yüklenmeyi bekleyen 15 adet HIZIR 4×4 zırhlı aracı gösteren fotoğraf ile ilk parti araç teslimatı duyurulmuştu.

Zırhlı araçların varış noktaları açıklanmamış ve gemi Afrika’ya doğru yola çıkmıştı. Uganda’da eğitim faaliyetleri icra ettiğini ifade eden bir sosyal medya hesabı üzerinden görüntüler paylaşıldı. Bahse konu görüntülerde Uganda ordusu üniformalı askeri personel ile eğitim faaliyetlerinde olduğunu iddia eden firma personelleri yer alıyor. Ayrıca yansıyan diğer görüntülerde de Uganda ordusuna teslim edilecek HIZIR TTZA’lar yer almaktaydı.

Kenya’ya Hızır ihracatı

Katmerciler, taktik tekerlekli zırhlı araç HIZIR ve türevlerinden oluşan kapsamlı paket için Kenya Savunma Bakanlığı’yla 91,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. 118 araçlık HIZIR ve türevleri ile yedek parça ve bakımlarından oluşan paket anlaşmanın toplam tutarı 91 milyon 415 bin 182 dolar. Araçların teslimatına 2022 yılında başlanacak ve 2023 yılında tamamlanacak. Anlaşma, Katmerciler’in tek kalemdeki en yüksek ihracat anlaşması olma özelliği taşıyor.