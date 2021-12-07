  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türk zırhlıları Uganda'da göreve çıktı
Teknoloji

Türk zırhlıları Uganda'da göreve çıktı

Katmerciler firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "HIZIR 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları" Uganda Halk Savunma Kuvvetleri’nde göreve çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:38:00 -
Türk zırhlıları Uganda'da göreve çıktı

 

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri’ne bağlı Müşterek Güvenlik Kuvvetleri, Karamoja bölgesinde yasadışı silahlı suçlulara yönelik operasyonlar icra ediyor. Uganda Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu operasyonların devam edeceğini bildirdi. Temmuz 2021’de başlayan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Uganda Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından Karamoja bölgesinin alt kesimlerindeki operasyonlarla ilgili yapılan paylaşımda, Katmerciler tarafından geliştirilen HIZIR 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçların (TTZA) yer aldığı görüldü.

Katmerciler, HIZIR 4×4 zırhlı aracının 20,7 milyon dolar değerindeki ilk ihracat siparişinin ismi açıklanmayan bir Afrikalı ülkeden alındığını 2019 yılında duyurmuştu. Şirket tarafından 20 Temmuz 2020’de yapılan paylaşımda Mersin limanında RO-RO yük gemisine yüklenmeyi bekleyen 15 adet HIZIR 4×4 zırhlı aracı gösteren fotoğraf ile ilk parti araç teslimatı duyurulmuştu.

Zırhlı araçların varış noktaları açıklanmamış ve gemi Afrika’ya doğru yola çıkmıştı. Uganda’da eğitim faaliyetleri icra ettiğini ifade eden bir sosyal medya hesabı üzerinden görüntüler paylaşıldı. Bahse konu görüntülerde Uganda ordusu üniformalı askeri personel ile eğitim faaliyetlerinde olduğunu iddia eden firma personelleri yer alıyor. Ayrıca yansıyan diğer görüntülerde de Uganda ordusuna teslim edilecek HIZIR TTZA’lar yer almaktaydı.

Kenya’ya Hızır ihracatı

Katmerciler, taktik tekerlekli zırhlı araç HIZIR ve türevlerinden oluşan kapsamlı paket için Kenya Savunma Bakanlığı’yla 91,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. 118 araçlık HIZIR ve türevleri ile yedek parça ve bakımlarından oluşan paket anlaşmanın toplam tutarı 91 milyon 415 bin 182 dolar. Araçların teslimatına 2022 yılında başlanacak ve 2023 yılında tamamlanacak. Anlaşma, Katmerciler’in tek kalemdeki en yüksek ihracat anlaşması olma özelliği taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DHKP-C'nin canlı bomba yapmak istediği militan isyan etti! Bülbül gibi öttü, onlarca kişiyi yakalattı
Gündem

DHKP-C'nin canlı bomba yapmak istediği militan isyan etti! Bülbül gibi öttü, onlarca kişiyi yakalattı

Terör örgütü DHKP-C'nin canlı bomba yapmak istediği şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Canlı bomba olmayı "hak etmediğini" savun..
Sayıştay ortaya çıkardı! CHP kafası Anfa'yı da batırdı
Siyaset

Sayıştay ortaya çıkardı! CHP kafası Anfa'yı da batırdı

Anfa'yı da batırdılar. Ankara'nın 30 yıllık şirketi batıyor. Sayıştay'ın 2020 Raporu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ANFA Altın..
4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor
Kültür - Sanat

4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görürken, fuarın en ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay