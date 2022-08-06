Türk zırhlıları o ülkede görüntülendi

Otokar Cobra II ve Nurol Ilgaz zırhlı araçları Fildişi Sahilli’ndeki geçit töreni hazırlıklarında görüntülendi.

Otokar ve Nurol Makine tarafından üretilen zırhlı araçları Fildişi Sahili’nde görüntülendi. Araçların 7 Ağustos tarihinde düzenlenmesi planlanan geçit töreninin hazırlıklarında görüntülendiği aktarıldı. Bu kapsamda Otokar Cobra II ve Nurol Ilgaz zırhlı araçlarına ek olarak ABD merkezli TAG tarafından üretilen LT-79 ve Çin üretimi WZ-551 zırhlı araçları da görüldü.

OTOKAR’dan 34 milyon dolarlık ihracat

OTOKAR tarafından adı açıklanmayan bir ülkeye 34 milyon dolar değerinde 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ihracatı gerçekleştirildi. Bu bağlamda ihracat KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yoluyla duyuruldu.

KAP üzerinden yapılan bildirimde, "Şirketimiz, 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 34 Milyon USD bedelli, yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecektir. İlgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye 2020 yılında 9 ülkeye 279 zırhlı araç sattı

Birleşmiş Milletler (BM) Konvansiyonel Silah Kaydı – UNROCA’nın açıkladığı verilere göre, Türk şirketleri tarafından 2020 yılında 9 farklı ülkeye 279 zırhlı araç ihracatı gerçekleşti. Verilere göre Türkiye zırhlı araç ihracatını Asya, Afrika, Güney Amerika ve Avrupa kıtasına gerçekleştirdi.

Türkiye’nin 2019 yılında zırhlı araç ihraç ettiği ülkeler:

Türkiye’nin 2018 yılındaki 309 adet zırhlı araç satışı yaklaşık %16 düşerek 2019’da 259 adede gerilemişti. 2020 yılında 2019’a göre %7,72 artış ile 9 ülkeye 279 araç ihracatı (teslimat) gerçekleşti. 2019 yılında 7 ülkeye ihracat gerçekleşmişti.

Ayrıca veriler firmaların teslim edeceği veya sözleşmesi imzalanan araçları değil teslim edilen araçları içeriyor. 2018 yılında 309 araç ile Türkiye’nin zırhlı araç ihracatı son on yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. 2019 yılında 259 araç ile önemli bir düşüş yaşanmıştı. 2020 yılında gerçekleşen 279 araçlık teslimat ile sayılarda toparlanma kayda geçmiştir.

DefenceTürk