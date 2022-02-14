Türk zırhlıları kardeş ülkede! İlk kez görüldü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "13 Şubat’ta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin Muzaffer Başkomutanı İlham Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva, İçişleri Bakanlığı İç Birliklerinin Ağcabadi ilçesinde yeni inşa edilen askeri kampüsünün açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Albay General Vilayat Eyvazov ve İç Birlikler Komutanı Korgeneral Şahin Mammadov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev’e bilgi verdi. Askeri kampüste yapılan çalışmaların altını çizen Bakan Vilayat Eyvazov, 6,2 hektarlık bir alanı kaplayan askeri kampüsün inşaatına Eylül 2019’da başlandığını kaydetti. İnşaat çalışmaları geçtiğimiz Kasım ayında başarıyla tamamlandı.

Kampüsteki binalara gerekli mobilya ve envanter sağlandı. Kampüs içi ve çevresinde çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Kampüsü gezen Başkan Başkomutan, karargah, asker yurtları, sağlık ocağı ve yemekhane hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı, Başkomutan İlham Aliyev daha sonra İç Birliklerin Özel Kuvvetlerinin emrindeki silahları ve askeri teçhizatı inceledi" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in gezisi esansında özel birliklerce kullanılan ve alanda sergilenen zırhlı araçlar arasında Otokar tarafından üretilen Cobra I ve Cobra II TTZA’lar yer alıyordu.

Azerbaycan güvenlik güçlerinin envanterinde Cobra I TTZA’nın varlığı biliniyordu. Azerbaycan Ordusu tarafından Cobra I TTZA’lar II. Dağlık Karabağ Savaşı’nda kullanılmıştı. Cobra II TTZA’ların Azerbaycan’a ihracatı hakkında açıklama yoktu. Bahse konu Cobra II TTZA’lar görüldüğü üzere Azerbaycan İçişleri Bakanlığı bağlısı birimlerce kullanılıyor.

Cobra II zırhlı araç ailesi

COBRA II, yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor.

Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, Türkiye’de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor. COBRA II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.

En zorlu görevler için Cobra II MRAP

İhracat pazarlarında dikkatleri üzerine çeken COBRA II Mayına Karşı Korumalı Araç (COBRA II MRAP) araç, riskli bölgelerde yüksek beka kabiliyeti sağlamak üzere geliştirildi. Kullanıcıların yüksek balistik ve mayın koruma ile, yüksek taşıma beklentilerini bu sınıf araçlardan farklı olarak eşsiz hareket kabiliyeti ile birlikte sunuyor.

Dünyadaki benzer mayına karşı korumalı araçlara kıyasla COBRA II MRAP ağırlık merkezinin alçak olması sebebiyle sadece stabilize yollarda değil, arazide de üstün bir hareket kabiliyeti ve eşsiz bir yol tutuşu sunuyor. Düşük silueti ile daha az fark edilen araç, modüler yapısıyla muharebe sahasında kullanıcılarına lojistik avantajlar sunuyor. Farklı yerleşim seçenekleri ile 11 kişiye kadar personel taşıma kapasitesine sahip olan araç, kullanıcı gereksinimlerine uygun olarak 3 veya 5 kapılı olarak yapılandırılabiliyor.

Acil müdahale görevleri için Cobra II Ambulans

İlk olarak iki yıl önce düzenlenen IDEF’te tanıtılan COBRA II Zırhlı Acil Müdahale Ambulansı, mayın ve balistik koruması altında üst seviyede arazi kabiliyeti sunarken standart bir acil durum ambulansı ile yapılabilecek tüm müdahaleleri yapabiliyor. COBRA II Ambulans’ın hafifliği ile balçık, çamur gibi farklı zeminlerde bile yüksek performans göstererek, muharebe sahasının içlerine kadar girip tehlikeli bölgede yaralı kurtarma ve acil müdahale görevlerini yerine getirilebilmesi sağlandı.

Ambulans olarak hizmet verebilmesi için standart COBRA II’nin yükseklik ve genişliği ambulans görevine uygun olarak artırıldı ve geniş iç hacim sağlandı. Arka kapı, ambulans kullanımı için özel olarak rampa kapı şeklinde tasarlandı. COBRA II Ambulans sürücü, komutan, medikal personel haricinde ‘2 oturan ve 1 yatan’ veya ‘2 yatan’ hasta alabilecek şekilde iki farklı konfigürasyona sahip.

DefenceTürk