Türk zincir otellerin, iç pazar piyasasına döviz etkisi! O rakam rapor edildi: Bu kez milyonlarca dolar

Zincir otellerin iç pazara etkisi!

2023 yılında otellerde yapılan geceleme artışında yurtiçi müşteri sayısı daha hızlı büyüdü. Türkiye yoğun bir ekonomi gündemi içerisinden geçiyor. Altın, dolar, döviz ve kripto para ticaretive para piyasları yakından takip ediliyor. Çünkü döviz kuru özelliklede dolar kuru ve altın her sektörde olduğu gibi Turizm sektörünü de etkiliyor. Yastık altında, cebinde, bankada altını olanlar bu kez tüm ezberleri bozarak yapacağı tatil planlarını erteleyebiliyor. Özellikle asgari zammın ne oranda olacağı milyonlarca asgari ücretli açısından merak konusu. Öte yandan Konaklama zincirlerinin yeni otelleri de büyümeyi destekliyor.

Zincirlerin yurtiçi pazara etkisi rapor edildi!lişkin analizini yayınladı. toplumun tamamını ilgilendiren dikkat çeken bir açıklama geldi. Arap ülkeleri, körfez ülkeleri, Asya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’da bir çok ülkenin vatandaşlarını ülkemize çekmek için Hedef alan Şirketler peş peşe proje geliştiriyor. Müşterilerini memnun edecek projeler içeriyor.

Rapor o rakamı işaret etti!

Turizm Databank’ın analizine göre yaptığı açıklamada, Dedeman Hotels, Anemon Hotels ve Divan Hotels gibi konaklama zincirleri yurtiçi pazarda sürekli yeni oteller açıyorlar. Bu trend, yurtiçi otel konaklama ve gecelemelerini artırıcı etki yapıyor. Bu 3 zincir de 20’den fazla şehirde ve 25 dolayında otellerle konaklama olanaklarını artırıyor. Son olarak Dedeman Hotels, Samsun’da 2 yeni proje açıkladı.

Turizm Databank’ın analizine göre, 2023 yılı 4 aylık dönemde, vatandaşları otellerde yaptığı geceleme sayısı % 44,2 artarak 18,6 milyonu geçti. Yabancı ziyaretçi gecelemeleri de % 29,7 yükselerek 19,4 milyonu geride bıraktı.

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Böylece toplam geceleme artışının % 56,2’si vatandaşlardan, % 43,8’i de yabancılardan sağlanmış oldu.

En hızlı büyüyen şehirler

Vatandaş gecelemelerinde en yüksek volüme; Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Adana ve Mersin ulaştı. 4 aylık dönemde en hızlı gelişmeler; % 452 ile Kütahya, % 226 ile Edirne, % 150 ile Mersin, % 135 ile Samsun, % 125 ile Muğla, % 110 ile Nevşehir dahil 20 ilimizde oldukça yüksek sevilerde gerçekleşti.