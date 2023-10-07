Türk zincir marketler İspanya'yı radarına aldı

Türkiye’ye 2023 yılının 9 aylık döneminde 2,3 milyar dolar döviz kazandıran, ihracatını 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 18 artıran yaş meyve sebze ihracatçıları, ihracattaki artışı sürdürülebilir kılmak için pazarlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları ve zincir marketlerin satın almacılarını 28-30 Eylül tarihlerinde Antalya’da Interfresh Eurasia Fuarı’nda ağırlayan Türk yaş meyve sebze sektörü, bu sefer 3-5 Ekim 2023 tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenen ve Dünyanın en önemli meyve sebze fuarlarından biri olarak kabul edilen Fruit Attraction Fuarı’nda Türk lezzetlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Dünya satıcılarının buluşma noktası

Yaş meyve sebze sektöründe kiraz sezonunun sonuna geldiklerini, sofralık üzüm, domates, taze incir ihracatının yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Narenciye sezonuna girdik. Ardından nar ve ayva raflarda yerini alacak.

Madrid Fruit Attraction Fuarı sadece İspanyolların değil, bütün dünyadan ithalatçıların ve satın almacıların buluşma noktası. Madrid’te yaş meyve sebze sektörü açısından büyük bir pazar kuruldu. Biz de buraya yeni ihracat bağlantıları için geldik, verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdik” dedi.

İspanya’ya yaş meyve sebze ihracatında rekor artış

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2022 ocak – eylül döneminde İspanya’ya 813 bin dolar olan yaş meyve sebze ihracatının 2023 yılının ilk dokuz aylık diliminde yüzde 555’lik rekor artışla 5 milyon 332 bin dolara çıktığını paylaşan Uçak, “İhracatta öne çıkan ürünler kiraz, nar, kivi, portakal, sarımsak oldu.

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak dördüncü URGE Projemizi başlatıyoruz. URGE Projemiz kapsamında İspanya pazarında önümüzdeki süreçte etkinliklerimizi artırmayı planlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.