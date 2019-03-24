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Türk zeytin ve zeytinyağı, İngiliz sofralarını süsleyecek

Türk zeytin ve zeytinyağı İngiliz sofralarını süsleyecek.

24 Mart 2019 Pazar 11:15
Türk zeytin ve zeytinyağı, İngiliz sofralarını süsleyecek

Türk zeytin ve zeytinyağı İngiliz sofralarını süsleyecek. Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımı amacıyla Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 17-20 Mart tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen International Food Exhibition 2019 (IFE London 2019) fuarına katılarak Türk zeytin ve zeytinyağı tanıtımı gerçekleştirdi.


Akdeniz diyetinde çok önemli bir yeri olan zeytin ve zeytinyağının İngiltere’de tüketiminin her geçen yıl daha da arttığını belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kadri Gündeş, İngilizlerin Türk zeytin ve zeytinyağına da yoğun ilgi gösterdiklerini kaydetti.


Birleşik Krallık’ın EZZİB tarafından sofralık zeytin ihracatında hedef pazar olarak belirlendiğini ifade eden Gündeş, "IFE London fuarı dünyanın en önemli gıda fuarları arasında yer almakta. 2 yılda bir Londra’da düzenlenen fuara bu sene 66 katılımcı ülkeden bin 300’den fazla firma katılım gerçekleştirdi. Bu yıl fuara katılımı, Türkiye’nin Brexit sürecindeki Birleşik Krallık’ın gıda ithalatından aldığı payın artırılması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Konuyla ilgili Londra Ticaret Müşavirliğimiz ile yaptığımız görüşme çerçevesinde edindiğimiz bilgiye göre, olası bir anlaşmasız Brexit senaryosunda Birleşik Krallık’a zeytinyağı ithalinde gümrük vergisinin sıfırlanması beklenmekte. Bunun gerçekleşmesi durumunda Birleşik Krallık zeytinyağı ihracatımız için önemli bir pazar konumuna gelebilir” diye konuştu.



1,2 Euro/kg gümrük vergisi uygulanıyor


Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi ülkelere şu an zeytinyağı ihracatında 1,2 Euro/kg gümrük vergisi uygulanıyor. Dolayısı ile Birleşik Krallık’a zeytinyağı ihracatı düşük seviyelerde gerçekleşiyor. Türkiye, 2017-18 sezonunda Birleşik Krallık’a 22 ton zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdi. Buna karşılık ise 150 bin dolar döviz geliri elde edildi.



Sofralık zeytin ihracatı yüzde 41 arttı


Birleşik Krallık’a 2017/18 sezonunda sofralık zeytin ihracatımız, geçtiğimiz sezona kıyasla miktar bazında yüzde 41 artarak bin 322 tondan bin 870 tona, tutar bazında ise yüzde 35 artarak 3,6 milyon dolardan, 4,9 milyon dolara yükseldi. IFE London 2019 Fuarı’nda, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kadri Gündeş temsil ederken, EZZİB standını ziyaret edenler arasında Türkiye’nin Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli ve Ticaret Müşavir Yardımcısı Ahmet Enes Tekcan da yer aldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:15
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