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Türk yüzme antrenörü Singapur'a transfer oldu

- Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları'nda görev alan milli takım antrenörlerinden Volkan Özbilen, Singapur'da bir okul takımının sporcularını yetiştirecek

03 Eylül 2019 Salı 13:40
Türk yüzme antrenörü Singapur'a transfer oldu


GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları'nda görev yapan milli takım antrenörlerinden Volkan Özbilen, Singapur'a transfer oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yüzme takımlarında birçok başarıya imza atan ekipte yer alan tecrübeli çalıştırıcı, kariyerine uluslararası platformda üst düzey yarışmacılara eğitim vererek sürdürecek.

2015'ten itibaren 4 yıl aralıksız olarak Şehitkamil Belediye Spor Kulübü ve Alleben Yüzme Havuzları'nda yüzme antrenörlüğü yapan 40 yaşındaki milli antrenör Volkan Özbilen, kariyerine Singapur'da devam edecek.

Gaziantep'te görev yaptığı süre boyunca çalışmalar yaptığı ekiple birçok ilke imza atan antrenör, profesyonel hayatını Türkiye'nin binlerce kilometre uzağındaki Güney Asya ülkesinde sporcuların faaliyet gösterdiği bir okul spor kulübünde devam ettirecek.

Antrenör Volkan Özbilen'e görev süresinde Gaziantep ve Türk sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tecrübeli eğitmenin transferi ile ilgi, "Volkan hocamız, Alleben Yüzme Havuzu'nda görev yaptığı süre boyunca Gaziantep ve Türk sporuna önemli bir katkı sundu. Yüzme branşında farklı disiplinlerde birçok sporcumuzun yetişmesinde ve rekorlara imza atmasında önemli dokunuşları oldu. Bilgi ve tecrübesi ile teknik ekipte görev yapan genç antrenörlerimize de örnek olan değerli hocamıza kariyerini sürdüreceği Singapur'da başarılar diliyor, emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alleben Yüzme Havuzu'nda önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Özbilen de şunları kaydetti:

"Bu süreçte enerjisi ve uyumu yüksek bir ekiple çalıştım. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm yöneticilerimizin su sporları branşları özelinde spor faaliyetlerine bakış açıları takdire şayan. Gazi şehrin hayatımda çok önemli ve özel bir yeri olacak. Singapur'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Görev yaptığım süre boyunca ortak hedeflere sistemli çalışmalarla koştuğumuz tüm yöneticilerimize, meslektaşlarıma, Alleben Yüzme Havuzu'nda görev yapan herkese, tüm velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Öte yandan Özbilen'in daha Singapur Amerikan Koleji'nde daha çok Kanada, İngiltere ve Malezya'dan gelen ve uluslararası yarışmalarda yer almak üzere çalıştırılan çocuklara eğitim vereceği kaydedildi.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:40
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