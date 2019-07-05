Türk Youtuber S-400 füzesinin içine girdi

Türk dış politikasının son günlerdebir numaralı konusu S-400 füzesi.

Bir yanda Rusya ile yapılan anlaşma dururken diğer yanda da ABD, F-35 jetleri üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyor.

Bu ay gelecek

Tüm bu gelişmeler bir yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bürokratlar, S-400 füzelerinin temmuz ayı içinde Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.

S-400 videosu

Herkesin ilgisi S-400 üzerindeyken; Rusya'yla ilgili videolar çeken bir youtuber, "S-400 kutu açılımı" başlığıyla bir video paylaştı.

Videoda S-400'ü gezen ve bilgiler paylaşan youtuber, füzelerin taşındığı aracın kabinine bindi.