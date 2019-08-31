Türk Yıldızları'ndan nefes kesen hareketler

Türk Yıldızları, Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası kapsamında Aksaray semalarında nefes kesen bir gösteri yaptı.

VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Stadyumu'ndan izlenen gösteriye binlerce vatandaş katıldı. Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. İzlemeye gelenler gösterinin gurur verici olduğunu belirterek, Türk Yıldızları'na teşekkür etti.

GÖSTERİDE KAZA ETKİSİ

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise, “Dünkü elim kaza olmasaydı çok daha güzel ve gösterişli bir şey olacaktı. Ama o kaza bazı etkinliklerimizi iptal etmemize sebep oldu. Fakat neticede burada Türk Yıldızları'nın gösterisi yamaç paraşütü sporunun üzerinde, o gösteriyi zenginleştirsin diye yaptığımız bir şeydi” dedi.