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Gündem

Türk yetkiliden Libya açıklaması: Saldırı...

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin elinde bulunan Vatiyye Hava Üssü'ne saldırı düzenlenmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir yetkiliden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 21:52:00 - 2020-07-05 22:11:41
Türk yetkiliden Libya açıklaması: Saldırı...

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı sonucu bazı sistemlerde hasar meydana gelirken, Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir." dedi.

Bazı basın yayın organlarında Libya'daki Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğine dair haberler yer aldı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Üssü'ne yapılan saldırıda, bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir."

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Yorumlar

Neron11

Madem libyada açıkça varız o zaman herşeyimizle orada olmalıyız bu üsse saldırı olacağı belliydi biz neden hava savunma sistemi kurmadık orada, birde burada hava üssü kurma düşüncemiz varken üstelik
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abdrhman

yahu savaştasınız hala barıştanmı bahis ediyorsunuz
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