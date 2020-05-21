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Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro vefat etti

2015 yılında vefat eden, Türk yelkenciliğinin efsane ismi eşi Sadun Boro ile birlikte dünya turu yapan ilk Türk teknesi Kısmetim’in 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:25:40 -
Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro vefat etti

2015 yılında vefat eden, Türk yelkenciliğinin efsane ismi eşi Sadun Boro ile birlikte dünya turu yapan ilk Türk teknesi Kısmetim’in 2. kaptanı Oda Boro, Bodrum’da yaşama veda etti.



Türkiye’de yelkenle dünya turu denilince akla gelen ilk isim olan Sadun Boro’nun Kısmetim adlı tekne ile 1962’de çıktığı dünya turundaki yol arkadaşı Oda Boro, tedavi gördüğü Bodrum Amerikan Hastanesi’nde, 85 yaşında yaşamını yitirdi.



Sadun Boro ve Alman asıllı eşi Oda 1962 yılında tarihe isimlerini yazdıran bir dünya seyahatine çıktılar. Onlara Kanarya Adaları’ndan aldıkları ünlü kedileri "Miço" eşlik etti. Üç yıl süren bu yolculuğunun anılarını önce Hürriyet gazetesine yazdı, sonra Pupa Yelken adlı eserinde topladı. Boro Ailesi 1977-1979 yılları arasında, o zaman 8 yaşında olan kızları Deniz’le beraber, Karaip Adaları’nı, Amerika’nın doğu sahillerini gezdi. Sadun ve Oda Boro çifti, seyahatleri sonrası İstanbul’da biraz daha çalışıp Bodrum’a yerleşti. Her fırsatını bulduklarında da soluğu Kısmet’te aldılar. Boro çifti, özellikle Gökova, Göcek gibi Güney Ege koylarının korunması için verdiği mücadele ile de tanındı.


Sadun Boro, 5 Haziran 2015 yılında Marmaris’te yaşama veda etmişti.

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