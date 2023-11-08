Türk yazılımcılardan büyük başarı!

Türk yazılımcılar, okul öncesi eğitimde ihtiyaçlara yönelik geliştirdikleri EKİD Anaokulu uygulaması ile büyük bir başarıya imza attı. EKİD, 28 Eylül tarihinde ABD’nin New Hampshire eyaletinde düzenlenen PitchFork Challenge final yarışmasında 750 proje içinde 2’nci seçildi. EKİD uygulaması, yazılım alanında değerlendirilen projeler içerisinde kullanıcı dostu, güvenlik, esneklik, tasarım, test edilebilirlik, izlenebilirlik, açıklık ve yapı, ölçeklendirme ve referanslar kategorilerinde açık ara farkla dünyada yüzlerce uygulamanın önüne geçti.

EKİD dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları tarafından kullanılıyor

2012 yılından bu yana alanında uzman yazılımcı bir kadro tarafından geliştirilmekte olan EKİD uygulaması, dünyanın dört bir yanında binlerce eğitim kurumu tarafından kullanıyor. EKİD uygulaması, anaokulu, kreş ve gündüz bakımevlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelleştirilmiş bir yazılım sistemi olarak ön plana çıkıyor. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan erişim sağlanabilen uygulama, kullanıcılarına önemli kolaylıklar sağlıyor.

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