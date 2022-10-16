Türk yazılım şirketine 5 milyon dolarlık yatırım

Türk yazılım şirketi Global Future Designs And Solutions (GFDS), 5 milyon dolarlık başlangıç yatırımı ile küresel pazara giriş yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kurulduğu 2013 yılından bu yana, başta savunma sanayisi olmak üzere endüstri, eğitim ve eğlence gibi pek çok sektörde 200'den fazla genişletilmiş gerçeklik (XR) projesini hayata geçiren GFDS, çalışmalarını Türkiye'nin yeni "Unicorn"u olma hedefiyle sürdürüyor.

ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi'nde faaliyetlerini yürüten ve 2022 yılı itibarıyla "Facebook'un Türkiye'deki resmi ISV Partneri" olarak seçilen GFDS, 5 milyon dolarlık başlangıç yatırımı aldı. Şirket bu yatırımla küresel pazara açılma çabalarını hızlandıracak.

YETENEKLİ GENÇLER İÇİN FIRSATLAR SUNACAK

GFDS'nin yatırım grubunda, global ölçekte 8 milyar dolarlık fon yöneten ve bugüne kadar önemli markaların yatırım süreçlerine imza atan Özlem Cıngıloğlu yer alıyor. Cıngıloğlu, GFDS'de üstlendiği sorumlulukla uluslararası pazara açılma çabalarına liderlik edecek.

Savunma, yenilenebilir enerji ve inovasyon konularında uluslararası tecrübeye sahip olan Cıngıloğlu, GFDS'ye yatırım yapma kararını firmanın yeterli bilgi birikimine sahip oluşunu göz önünde bulundurarak aldıklarını belirtti.

Ana hedeflerinin küresel pazar olduğunu vurgulayan Cıngıloğlu, şunları kaydetti:

"Zaman artık çok değerli. Yeni nesil platform geliştiricilerden kalite odaklı, yeterli yetkinliğe sahip firmaların global pazarda da iyi oyuncular olacağını düşünüyoruz. Bizim başarı hikayemizde insan kaynağı en önemli rolü üstleniyor. Bu nedenle de Türkiye'de çalışan yetenekli gençlere global alanda kendilerini gösterebilmeleri için fırsat tanımayı önemli buluyoruz. Bu yatırımla gelecek hedeflerimizden biri de gençlere yurt dışı standartlarında çalışma imkanı tanımak ve ilerleyen dönemde açacağımız yurt dışı ofislerine bu yetenekli gençleri yerleştirmek olacak."

YOL HARİTASINDA "GELECEĞİN İNTERNETİ" VAR

Firmanın bundan sonraki yol haritası, geleceğin interneti olarak tanımlanan Web 3 ve metaverse platformlarında cripto blockchain tabanlı eğitim, sağlık, gayrimenkul, oyun, sanat/NFT ve moda alanlarında geliştirmekte olduğu uygulamaları, GFDS Icarus Evreni başta olmak üzere, farklı dijital evrenlerde hayata geçirmek olacak.

Bu hedeflere ilişkin bilgi veren GFDS Üst Yöneticisi Mert Oğuzata, 2022 yılı boyunca dünya markaları ile yaptıkları görüşmelerin sonuçlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Oğuzata, "Yakın zamanda tüm Türkiye'yi gururlandıracak küresel çapta başarılara imza atacağız. Kurulduğumuz günden bu yana en büyük hedefimiz dünyada fark yaratacak işler yapabilmekti. Bunun için de ekip olarak know-how geliştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki amacımız, kurduğumuz platformları sektörümüzün en büyük aktörleriyle birlikte globale taşımak ve insan odaklı teknoloji üretmeye devam etmek olacak." dedi.