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Kobi Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!
Kobi

Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

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Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

Türk devletlerinin ortaklaşa kurduğu ilk uluslararası finans kuruluşu Türk Yatırım Fonu, EBRD katkısıyla Kazakistan’da KOBİ finansmanını genişletme kararı aldı.

Türk Yatırım Fonu, Kazakistan’da KOBİ’lere yönelik finansman desteğini artırıyor. TYF'den yapılan açıklamaya göre, Fon ve EBRD, KMF Bank aracılığıyla Kazakistan'da KOBİ finansmanını genişletiyor.

 

Bu kapsamda TYF'nin EBRD'den sağlayacağı 10 milyon dolarlık kredi, KMF Bank aracılığıyla kadın girişimciler ve kırsal işletmeler dahil KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacak.

Böylece Türk devletleri arasında ticaret ile yatırım akışlarının güçlendirilmesi, özel sektörün de geliştirilmesi öngörülüyor.

 

Fon açısından bu yatırım, Kazakistan'da finansman kısıtlarıyla karşılaşan işletmelere ulaşmayı, istihdam oluşturmayı ve kapsayıcı büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Program kapsamında EBRD ayrıca projenin hazırlık sürecine destek vererek, yapılandırma aşamasında teknik katkı sağladı.

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