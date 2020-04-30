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Gündem

Türk ve Rus birliklerinden 7'nci ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı, kara ve hava unsurlarının katılımıyla İdlib'de 7. Türk-Rus kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:09:00 -
Türk ve Rus birliklerinden 7'nci ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7. Türk-Rus kara devriyesinin icra edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

İşte o açıklama:

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