Türk ve Kuveyt finans dünyası Kuveyt’te bir araya geldi

Kuveyt ve Türkiye arasında finans ve yatırım alanlarındaki ortak işbirliği fırsatlarını ele almak amacıyla 1-2 Şubat’ta Kuveyt’te düzenlenen ziyarete, her iki ülke finans dünyasının üst düzey temsilcileri katıldı.

Üst düzey yöneticiler katıldı

Ziyaret kapsamında 2 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen çalışma yemeğinde Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve kamu bankalarının üst düzey yöneticileri, Kuveyt Bankalar Birliği ve Kuveyt’in önde gelen banka ve finans kurumlarının üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi.

“Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için çalışıyoruz”

Çalışma yemeğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçi Tuba Nur Sönmez, ekonomik ilişkilerin Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostane bağların en önemli ayaklarından birini teşkil ettiğini söyledi. Büyükelçi Sönmez “Türkiye ile Kuveyt arasında gerek ticari, gerek yatırım alanında ciddi bir gelecek potansiyeli bulunuyor. Türkiye ve Kuveyt, 2022 yılında 956 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşarak tarihi rekora imza attı. Öte yandan, Kuveyt’in Türkiye’deki 2 milyar dolar değerindeki yatırımını önemsiyor ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için çalışıyoruz” dedi. Kuveyt’in bölgenin en köklü ve güçlü finans sistemine sahip ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Büyükelçi Sönmez, “Geçtiğimiz 20 yılda Türk mali sisteminin temelini oluşturan bankacılık sektörünün nasıl büyük bir dönüşüm geçirdiğine hepimiz şahit olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türk finans sektörü gücü, güvenilirliği ve istikrarıyla tüm dünyada takdir konusu olmuştur” dedi.

İş hacmi genişliyor

Çalışma yemeği kapsamında gerçekleştirilen oturumda başta finans sektörü olmak üzere Türkiye ile Kuveyt arasındaki işbirliği ve yatırım imkânlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Türk ve Kuveyt finans dünyası temsilcileri, iki ülke arasında başta finans olmak üzere mevcut yatırım imkânlarının geliştirilmesi için atılması gereken adım ve fırsatları ele alırken, gelişen yatırım ortamının Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş hacmini genişletmeye yardımcı olduğu vurgulandı.

Daha fazla işbirliği yapılacak

Geliri artan ekonomilerde finans sektörünün reel ekonomiye yatırım, tasarruf, güvenirlik ve riskleri azaltma gibi hayati görevler üstlendiğinin ifade edildiği çalışma yemeğinde bunun beraberinde birçok işbirliği fırsatını da cesaretlendirdiği söylendi. Türk ve Kuveyt finans dünyası temsilcileri, mevcut potansiyeli hayata geçirmek için daha fazla işbirliği yapılması konusunda hem fikir olduklarını vurguladı. Program kapsamında ayrıca Türk bankalarının üst düzey yöneticileri, Limak tarafından Kuveyt’te inşaat çalışmaları hızla devam eden Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.