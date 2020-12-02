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Aktüel Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü
Aktüel

Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile başkent Doha'da bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:07:47 -
Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü

DOHA (AA) - Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

İkili, Katar ile Türkiye arasındaki askeri iş birliği ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini açıklamıştı.

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabında, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflar paylaşılmıştı.

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