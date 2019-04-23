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Türk ve dünya mutfağı Afyonkarahisar’da buluşuyor

Farklı kültürlerin harmanlanmasıyla zengin bir çeşitliliğe sahip olan Afyonkarahisar mutfağı “2.

23 Nisan 2019 Salı 18:00
Türk ve dünya mutfağı Afyonkarahisar’da buluşuyor

Farklı kültürlerin harmanlanmasıyla zengin bir çeşitliliğe sahip olan Afyonkarahisar mutfağı “2. Gastro Afyon 2019 Lezzet Festivali” ile dünyaya tanıtılıyor.



Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan festivalin tanıtım toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan, şefler ve basın mensuplarının katılımıyla yapıldı. Lansman toplantısında konuşan Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, “2. Gastro Afyon Lezzet Festivali’ne sayılı günler kaldı. Afyonkarahisar’ın bu festivale sahip çıkması çok önemli. Bizler elimizden gelen desteği veriyoruz ancak festivalin geleceği için halkın sahip çıkması önem taşıyor.” dedi.



Toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, turizmin artık çok çeşitli hale geldiğini söyleyerek, “Son zamanlarda güneş ve deniz turizminin tıkandığı bu dönemlerde alternatif alanlarda da turizmin gelişmesi gerektiği ön plana çıktı. İşte bu noktada Afyonkarahisar devreye giriyor. İlimizi alternatif turizm açısından oldukça önemli. Termal alanda yatak kapasitesinde ilk sıradayız. Sporda son yıllarda önemli gelişmeler yaşıyoruz. Kamp ve yarışmalar önemimizi arttırdı. Biz Afyonkarahisar’ı tanımlarken lezzetin merkezi olduğunu söylüyoruz. İşte bizim bu lezzetleri tanıtmamız gerekiyor. Tanıtım yaparken de ilk önceliğimiz marka değerimizi arttırıp marka kent olma yolunda hızla ilerlemektir. Her türlü etkinliğin ilimize mutlaka bir katkısı var. 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali ile ilimize gelecek şefler, festival süresince yapılacak etkinliklerin sosyal medya ve basın da yer alması ilimizin gündemde kalmasını sağlayacaktır.” dedi.



En çok yemek yeme yarışması ile patates soyma yarışmasının da yapılacağı festivalde, liseler arası yemek yarışmaları da düzenlenecek. Ödül törenleri ve gala gecesi ile renklenecek festival Afyonkarahisar’ın mutfağını dünyaya tanıtacak.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 18:00
  1. kültür

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