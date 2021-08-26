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Sağlık Türk varyantı mı bulundu? Türk varyantı daha mı bulaşıcı?
Sağlık

Türk varyantı mı bulundu? Türk varyantı daha mı bulaşıcı?

Türkiye'de koronavirüsün yeni mutasyonu mu görüldü? Tüm dünya 2019 Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Bir RNA virüsü olan koronavirüs, son 1,5 yılda pek çok mutasyon geçirdi. İngiltere, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan mutasyonları derken bir iddia da İzmir’den geldi. İzmir varyantı var mı? Türkiye’de yeni varyantı mı bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-08-26 13:22:00 -
Türk varyantı mı bulundu? Türk varyantı daha mı bulaşıcı?

Koronavirüs salgınının noktalanması tüm dünyanın ortak arzusu. Salgının bitmesi beklenirken pek çok yeni mutasyon ortaya çıktı. Uzmanlar şimdiye kadar ortaya çıkan mutasyonlara karşı aşıların etkili olduğunu ifade ediyor. Son olarak Türkiye’den bir iddia geldi. Peki, Türkiye’de yeni bir mitasyon mu görüldü?

Türk varyantı mı bulundu? Türk varyantı daha mı bulaşıcı?

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, İzmir'de yapılan testlerde Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarının dışında tanımlanamayan farklı bir mutasyona rastladıklarını açıkladı. Çamlı, “Bu yeni bir varyant mıdır yoksa testin kendi içindeki yetersizliğinden yalancı negatiflik durumu mudur bunu bilmiyoruz. Bu vakalara önce PCR testi yapılıyor ve pozitif çıkıyor. Ancak detaylı klinik bilgileri konusunda bir verimiz yok. Bu bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlarında var. Yeni bir varyant olup olmadığı kesinleştirildikten sonra bu yönde araştırmaların yapılması lazım” dedi.

Bu iddialara yönelik henüz Sağlık Bakanlığından bir açıklama yapılmadı.

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Sağlık

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