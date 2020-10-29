  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Türk ürünlerini satmıyoruz" açıklaması yapan Carrefour'a tepki! "Türkiye'deki marketlerini bırak, defol git"
Gündem

"Türk ürünlerini satmıyoruz" açıklaması yapan Carrefour'a tepki! "Türkiye'deki marketlerini bırak, defol git"

Türkiye'de de faaliyet gösteren Fransızlara ait market zinciri Carrefour, Suudi Arabistan'daki Twitter hesabından Arap müşterilerine "Sizi temin ederiz ki Türk ürünlerini satmıyoruz" ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken Carrefour'a "Türkiye'deki marketlerini bırak, defol git" çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:59:00 - 2020-10-29 19:01:26
"Türk ürünlerini satmıyoruz" açıklaması yapan Carrefour'a tepki! "Türkiye'deki marketlerini bırak, defol git"

Suudi Arabistan'ın ve Fransızların Türk düşmanlığı devam ediyor.

Fransa'ya ait Carrefour, Suudi Arabistan temsilciğiline ait resmi Twitter hesabından Arap vatandaşlara Türk ürünlerini satmadıklarını duyurdu.

Yapılan skandal paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Carrefour Suudi Arabistan olarak, Türk markalarından hiçbir ürünü ithal etmediğimizi değerli müşterilerimize temin ederiz."

"Türkiye'den defol git"

Sosyal medyada hızla yayılan alçak paylaşımın ardından duyarlı vatandaşlar Fransız Carrefour'a tepki göstererek "Türkiye'deki marketlerini bırak, defol git" çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan, Türkiye'ye ambargo uyguluyor

Suudi Arabistan, Türkiye'ye ambargo uygulama kararı almış ve marketlerinde Türk ürünlerini boykota gitmişti.

Suudi Arabistan'dan Macron'a destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'de, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadele adı altında "Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" şeklindeki açıklamalarının yanı sıra Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin bulunduğu ve bu kişilerin kendi yasalarını, Fransa'nın yasalarından üstün gördüğüne yönelik iddiaları tüm İslam aleminde tepki çekerken, Suudi Arabistan'da karşılık bulmuştu.

Müslümanlara "ses çıkarma, yasalara uy" çağrısı

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Macron'un açıklamalarından yaklaşık 10 gün sonra Suudi televizyonu MBC'ye verdiği mülakatta, "Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya" çağırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber
Dünya

Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobili..
Bilim Kurulu üyesi aspirin gerçeğini açıkladı!
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi aspirin gerçeğini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ABD'de hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarında düzenli kullanıldığında ölü..
Osman'ın acı günü! Yeni fragman yayınlandı
Medya

Osman'ın acı günü! Yeni fragman yayınlandı

ATV'nin sevilen dizisi Osmanlı tarihine ışık tutan Kuruluş Osman dizisi dün gece 31. bölümü ile ekranlara geldi. Reytinglerde ilk sırada ola..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay