"Türk ürünlerini satmıyoruz" açıklaması yapan Carrefour'a tepki! "Türkiye'deki marketlerini bırak, defol git"
Türkiye'de de faaliyet gösteren Fransızlara ait market zinciri Carrefour, Suudi Arabistan'daki Twitter hesabından Arap müşterilerine "Sizi temin ederiz ki Türk ürünlerini satmıyoruz" ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken Carrefour'a "Türkiye'deki marketlerini bırak, defol git" çağrısı yapıldı.
Suudi Arabistan'ın ve Fransızların Türk düşmanlığı devam ediyor.
Fransa'ya ait Carrefour, Suudi Arabistan temsilciğiline ait resmi Twitter hesabından Arap vatandaşlara Türk ürünlerini satmadıklarını duyurdu.
Yapılan skandal paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Carrefour Suudi Arabistan olarak, Türk markalarından hiçbir ürünü ithal etmediğimizi değerli müşterilerimize temin ederiz."
"Türkiye'den defol git"
Sosyal medyada hızla yayılan alçak paylaşımın ardından duyarlı vatandaşlar Fransız Carrefour'a tepki göstererek "Türkiye'deki marketlerini bırak, defol git" çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan, Türkiye'ye ambargo uyguluyor
Suudi Arabistan, Türkiye'ye ambargo uygulama kararı almış ve marketlerinde Türk ürünlerini boykota gitmişti.
Suudi Arabistan'dan Macron'a destek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'de, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadele adı altında "Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" şeklindeki açıklamalarının yanı sıra Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin bulunduğu ve bu kişilerin kendi yasalarını, Fransa'nın yasalarından üstün gördüğüne yönelik iddiaları tüm İslam aleminde tepki çekerken, Suudi Arabistan'da karşılık bulmuştu.
Müslümanlara "ses çıkarma, yasalara uy" çağrısı
Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Macron'un açıklamalarından yaklaşık 10 gün sonra Suudi televizyonu MBC'ye verdiği mülakatta, "Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya" çağırmıştı.