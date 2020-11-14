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Ekonomi Türk ürünleri sanal ortamda Endonezya'daki alıcılara tanıtılacak
Ekonomi

Türk ürünleri sanal ortamda Endonezya'daki alıcılara tanıtılacak

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda TİM'in organizasyonuyla Kovid-19 salgını döneminde dijital ortamda gerçekleştirilen "Sanal Genel Ticaret Heyeti" etkinliklerine Endonezya ile devam edilecek - Programa, makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve hızlı tüketim gıda ürünleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 22 Türk firması katılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:08:11 -
Türk ürünleri sanal ortamda Endonezya'daki alıcılara tanıtılacak

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyonuyla Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı düzenlenecek. Programda, makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve hızlı tüketim gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün Endonezya'daki alıcılara tanıtılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm dünyada alınan sağlık önlemleri ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle "Genel Ticaret Heyeti" programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi üzerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde Bakanlık bünyesinde "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programları hayata geçirildi.

Böylelikle teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan "Genel Ticaret Heyetleri"nin, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olarak gerçekleştirilmesine devam ediliyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, salgın döneminde, Bakanlık koordinasyonu ve TİM organizasyonunda Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kolombiya-Meksika, Almanya, kadın ihracatçılar için Şili-Peru-Kolombiya-Meksika, Kazakistan ve Filipinler'e yönelik olarak gerçekleştirilen Sanal Genel Ticaret Heyetleri'ne, 16-30 Kasım 2020 tarihlerinde Endonezya ile devam edilecek.

Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve hızlı tüketim gıda ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 22 Türk firması katılacak.

- Türk ihraç ürünleri için önemli bir pazar

Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi ve bir takımada ülkesi olan Endonezya, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve dünya ekonomileri arasında 16. sırada yer alıyor.

Endonezya, son yıllarda sergilediği yüksek büyüme performansı, dışa dönük ekonomi politikaları ve çoğunluğu Müslüman 263 milyon nüfusuyla Türk ihraç ürünleri için önemli bir pazar olma potansiyelini taşıyor.

Sanal Genel Ticaret Heyeti programının, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve uluslararası ticaret hacminin ciddi biçimde daraldığı bu dönemde Türkiye'nin ihracatına katkı sağlaması bekleniyor.

- Bir sonraki durak Güney Afrika

Endonezya'nın ardından 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Güney Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programının düzenlenmesi planlanıyor.

Türk firmaları için potansiyel arz eden hedef ülkelere yönelik olarak sanal ortamda gerçekleştirilen bu tür faaliyetlere Ticaret Bakanlığı tarafından devam edilecek.


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