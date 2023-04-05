Türk üreticiler Güneydoğu Asya pazarına odaklandı

Endonezya’dan APTINDO, Avustralya’dan ATMA, AEGIC ve Grains Australia, Hindistan’dan IPGA, RFMFI ve AIFPA, Yeni Zelenda’dan ise NZFMA gibi Güneydoğu Asya’nın un, tahıl ve yem üretici derneklerinin desteğiyle düzenlenen İDMA Indonesia, sektörün yerli teknoloji üreticilerine önemli ihracat fırsatları sunacak. Un, tahıl ve yem üretim teknolojileri endüstrisinde dünyanın en büyük uluslararası fuarı olan İDMA, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası (KADIN) iş birliğiyle 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde başkent Cakarta’da gerçekleştirilecek. İDMA Indonesia, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli üreticilerini Güneydoğu Asya pazarıyla buluşturacak.

Üreticilerimiz Endonezya gibi stratejik bir pazarda önemli ticari kazanımlar elde edecek

Nüfus, kişi başına düşen milli gelir ve şehirleşmede gerçekleşen artış, Endonezya’nın buğday unu tüketiminde yükselişi doğrudan etkiliyor. Hızla artan buğday unu tüketimi nedeniyle Endonezya’nın un üretim kapasitesinin 2025 yılına kadar 3 milyon ton artacağı tahmin ediliyor. Endonezya Buğday Unu Fabrikaları Derneği (APTINDO), bu artışın modern üretim tesisleriyle gerçekleşeceğini açıkladı. Ülkenin yem endüstrisinde ise faaliyet gösteren 110 modern tesisle yıllık 30 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştirdiği de göz önünde bulundurulduğunda; bu alanda dünyanın en önemli teknoloji geliştiricileri arasında yer alan yerli üreticilerimiz Endonezya gibi stratejik bir pazarda önemli ticari kazanımlar elde edecek.

Malezya, Vietnam, Avustralya, Filipinler, Yeni Zelanda, Tayland, Hindistan, Çin, Yeni Gine ve Myanmar da hedef pazar

Bölge ülkeleri Malezya, Vietnam, Avustralya, Filipinler, Yeni Zelanda, Tayland, Hindistan, Çin, Yeni Gine ve Myanmar’da da benzer durum söz konusu. Artan nüfus dolayısıyla un üretim ihtiyacının önümüzdeki 5 yıl içinde ortalama yüzde 25 düzeyinde artması öngörülmekte. Aynı zamanda yem ihtiyacının ise yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde artış göstermesi beklenen Güneydoğu Asya bölgesinin yem üretim kapasitelerinin, önümüzdeki 5 yıl içerisinde ortalama yüzde 30 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor. İDMA Indonesia, artan un ve yem ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için tüm çevre ülkelerden ziyaretçi ve alım heyeti çalışmaları yaparak yatırımcıları modern teknolojilerle buluşturacak. 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde başkent Cakarta’da Güneydoğu Asya un, tahıl ve yem endüstrisinin bütün paydaşlarını yerli üreticilerle bir araya getiren İDMA Indonesia, sektörün ihracat hinterlandına yeni rotalar ekleyecek.

Dünyadaki her iki tesisten birinde Türk üreticilerin imzası var

Gıda erişimi, gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim konularına önemli katkılar sağlayan İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan; “Pandemi, küresel iklim değişiklikleri, kuraklık gibi zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldığımız son dönemlerde gıda erişimi, gıda güvenliği ve artan tarımsal ürün talepleriyle birlikte sürdürülebilir üretimin önemi her zamankinden daha fazla kendini hissettiriyor. İnsanlık tarihinin ilk sanayi üretimi arasında gösterilebilecek sektörler arasında yer alan değirmencilik ve un, yem, tahıl, bakliyat işleme sektörü; gelişen teknolojik imkanlarla dünya nüfusunun güvenli gıda erişimine büyük katkılar sunuyor. Tarihin ilk tarım toplumlarına ev sahipliği yapan coğrafyamız dünyanın en önemli un üreticileri arasında yer alıyor. Un üretimindeki uzun yıllara dayanan tecrübemiz, bu alanda teknoloji geliştiren ve ihracatla dünyada kalite standartlarını belirleyen bir sektörün oluşmasına neden oldu. Bugün dünyada faaliyet gösteren tahıl, bakliyat ve yem işleme tesislerinin yarısında Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünlerle yerli markalarımızın imzası var. Uzun yıllardır tahıl, bakliyat ve yem işleme endüstrisinin ticaret ve ihracat hacmine büyük katkılar sağlayan, sektörün dünyadaki en büyük buluşmalarına ev sahipliği yapan İDMA fuarlarını düzenlemek bizler için gurur kaynağı. İDMA fuarlarını yeni bir yaklaşımla hedef pazarlara taşıma vizyonumuzun ikinci durağı olacak Endonezya ise, özellikle küresel rekabette Çin ile birincilik mücadelesi veren yerli üreticilerimize önemli fırsatlar sunacak. Hem Güneydoğu Asya’nın, hem de dünyanın en önemli ekonomileri arasında yer alan Endonezya, genç ve yüksek nüfusuyla yüksek potansiyellere sahip. Kişi başı pirinç tüketiminde dünya lideri olan Endonezya aynı zamanda noodle, makarna, bisküvi gibi hammadde olarak un kullanan önemli üretim tesislerine sahip. Tahıl, bakliyat ve yem tüketimi istikrarlı olarak artan Endonezya, hem ülke içi talebi hem de bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli yatırım planları olan büyük bir ülke. Bu alanda dünyanın en önemli tedarikçileri arasında yer alan yerli tedarikçilerimizin, Endonezya gibi stratejik bir pazardan önemli ticari kazanımlarla döneceğine inanıyorum” dedi.

İDMA, Endonezya atılımıyla yerli üreticileri sektörün dünya liderliğine bir adım daha yaklaştıracak

Güçlü üretim ve kaliteli ürün seçenekleriyle global pazarın önemli üreticileri arasında yer alarak 1 milyar dolarlık ihracat rakamına imza atan Türkiye’nin un, yem, tahıl işleme makineleri ve değirmen üreticilerini dünyanın önemli pazarlarıyla buluşturan İDMA, Endonezya atılımıyla yerli üreticileri sektörün dünya liderliğine bir adım daha yaklaştıracak. 270 milyon insanın yaşadığı Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek IDMA Indonesia ile Güneydoğu Asya pazarında boy gösterecek olan Türkiye’nin önemli tahıl ve bakliyat makineleri üreticileri, başta Endonezya olmak üzere; Vietnam, Tayland, Malezya, Avustralya gibi bölge ülkelerinin un, tahıl, bakliyat ve yem ihtiyacını karşılayacak tesisler kurmayı hedefliyor

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