Türk ünlü markası! İşte 2023'ün son verileri: 2 milyar 353 milyon dolarlık başarısı! Dünyanın diline düştüler!

Türkiye’nin en değerli markası

Uluslararasımarka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100 çalışmasının 9’uncusu tamamlandı. Araştırmaya göre, Türk Hava Yolları (THY) 2.4 milyar doları aşan değeriyle Türkiye’nin ‘en değerli markası’ oldu. THY’yi, marka değeri 2 milyar 353 milyon dolar olan Türk Telekom ve değeri 1 milyar 983 milyon dolar olan Arçelik takip etti.

Geçen senenin şampiyonu Akbank, 1 milyar 589 milyon dolarla bu sene listede dördüncü sıraya gerilerken, Garanti Bankası 1 milyar 529 milyon dolarlık değeriyle beşinci, Turkcell de 1 milyar 435 milyon dolarlık değeriyle altıncı sırada yer aldı.

12 YENİ MARKA

Çalışmaya göre, kur farkının önemle hissedildiği listede Türkiye’nin en değerli yüz markasının toplam değeri 29.3 milyar dolar olup bir önceki yıla göre toplam değer azalışı 5 milyar doları buldu. Yüz markalık listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 12 yeni marka dahil oldu.

istanbulticaretgazetesi'ne göre: Toplam değerin yüzde 32’sini banka, yüzde 13’ünü telekom, yüzde 9’unu havayolu ve yüzde 4’ünü gıda-perakende markaları oluşturdu.

Veriler KAP’tan alınıyor



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan konsolide mali tablolar, şirketlerin tüm markalarına ait toplu veriyi veriyor. 100 markalık listenin yüzde 80-85’ine ait veriler KAP’tan temin ediliyor. Geriye kalanı şirketlerin doğrudan ilettiği verilerden elde ediliyor.