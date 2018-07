Türk turizmi rekora doymuyor: 46 saniyede bir uçak iniyor

Türk turizmi, ‘rekorlar yılı’ olan 2018’de ilk yarıyı yüksek büyümeyle geride bıraktı. Yabancı turistin yeniden en çok tercih ettiği tatil rotası haline gelen Türkiye, pek çok şehrinde havalimanlarında yüksek yolcu trafiğine sahne oluyor. Artan yabancı turist sayısı havalimanları yoğunluklarında da dikkat çekiyor. Antalya Havalimanı’na gelen yabancı yolcu sayısı 6 ayda 8 milyonu geçerken İstanbul'daki havalimanlarında ise ortalama her 46 saniyede bir uçağın inip kalktığı belirlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde yılın ilk yarısında dış hat yolcu sayısı yüzde 17’ye yaklaşan bir büyüme gösterdi. Bu büyümeyi en çok İstanbul’daki havalimanları destekliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanına yılın ilk yarısında gelen dış hat yolcu sayısı toplamda 28.3 milyon oldu. Bu sayı 2017’nin aynı döneminde 24.1 milyon kişi olarak gerçekleşmişti.

12 MİLYONU GEÇECEK

Milliyet'in haberine göre; Yaz mevsimi nedeniyle yolcu trafiği, sahil bölgelerinde de her geçen gün artıyor. Antalya Havalimanı’nda geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 6 milyona yaklaşan yabancı yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 8 milyon kişiyi geçti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, yüksek sezon olan bölgede tüm otellerin tam kapasitede çalıştıklarına dikkat çekti. Yağcı, “Antalya bölgesinde yüzde 30 - 40’a varan yabancı turist artışını her yerde görmek mümkün. En az kapasiteyle çalışan yerler bile yüzde 90 dolu. Antalya olarak ilk hedef 12 milyon turist sayısını geçip yeni rekorlara ulaşmak” dedi.

LİSTENİN BAŞINDA RUSLAR VAR

Bölgeyi tercih eden yabancı turistlerin başında her zaman olduğu gibi yine Ruslar var. Almanya, İngiltere, Ukrayna ve Hollanda’da Rusya’yı tercih eden ve çift haneli büyümeler görülen ülkeler oluyor.

HER PAZARDA YÜKSEK BÜYÜME

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türk turizminin en iyi yılı olan 2014’ü bu yıl geçeceklerini belirterek, 40 milyon turiste ulaşılacağını söyledi. İşler, “Ege’yi tercih eden ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İran ve Rusya. Yerli turist de oldukça yüksek. Her pazarda yüksek büyüme yaşıyoruz” diye konuştu. Bölgeye iki havalimanıyla bu yıl 1.5 milyon yabancı geldi.

DEVLET SEKTÖR EL-ELE

Türk turizmi geçen iki yıl boyunca, uçak krizi, Suriye ve bölgesel gelişmeler, terör sorunu ve diplomatik sorunlar nedeniyle kötü bir dönem geçirdi. Ancak özel sektör, turizm sivil toplum örgütleri ile kamunun el ele vermesiyle, önemli tanıtım atakları yapıldı.Mehmet İşler, ‘devlet-sektör el ele verdi’ derken, bu sayede Türk turizminin önemli bir geri dönüş yaşadığını kaydetti.

46 SANİYEDE BİR UÇAK

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu yılın ilk yarısında her 69 saniyede, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise her 140 saniyede bir uçak iniş-kalkış yaptı. Aynı dönemde, 338 bin 74 sefer icra edilen İstanbul’un tüm havalimanları baz alındığında, ortalama her 46 saniyede bir uçağın indiği veya kalktığı belirlendi. DHMİ verilerine göre, Atatürk Havalimanı’nda iç hatlarda 67 bin 491, dış hatlarda 158 bin 943 olmak üzere, toplam 226 bin 434 uçaklık hava trafiği oluştu.

İlk 6 ayda, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan uçak sayısı, iç hatlarda 71 bin 276, dış hatlarda 40 bin 364 olarak kaydedildi.

'BARDAĞIN ALTI ANTALYA ÜSTÜ EGE'

Türk turizmi ve turizm bölgeleriyle ilgili ‘su dolu bardak’ örneği veren Mehmet İşler, “Bardağın en altı, yani suyun ilk dolduğu yer Antalya. Antalya’dan dolmaya başlayan yabancı turist, ardından Marmaris, Bodrum, Didim, Kuşadası, Çanakkale gibi bölgeleri doldurmaya başlar.

Yine işler kötü gidince, yani bardak boşaldıkça da ilk ve en kötü etkilenen bölge yine Ege olur. Uçak krizini aşıp Antalya’yı dolduran Rusya etkisiyle, pek çok farklı ülkeden de gelen yabancı turistle bu yıl Türk turizmi bardağı dolu dolu yaşıyor” dedi.