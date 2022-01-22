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Gündem Türk toplumu özür beklerken o meydan okudu! Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin
Gündem

Türk toplumu özür beklerken o meydan okudu! Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize, "cahiller" hakaretinde bulunan Sezen Aksu, ezici çoğunluğu dini hassasiyete sahip olan Türk toplumundan "özür dileyip", ilgili şarkısını yayından kaldırmak yerine, tepkilere yazdığı bir şiirle cevap verip meydan okuyarak, toplumu kutuplaştırmayı sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 20:35:00 - 2022-01-22 20:47:01
Türk toplumu özür beklerken o meydan okudu! Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin

 Yeniakit.com.tr 

Sezen Aksu'nun Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik hakareti kamuoyunun tepkisini çekerken, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tepkilere ve yapılan hakarete duyarsız kalmayarak, "Hz. Adem (a.s) efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz." demişti.

Aksu, özür dilemek yerine meydan okudu!

Toplumun büyük bir kesimi Sezen Aksu'ya tepki gösterirken, azınlık bir grup ise yapılan hakarete "sanat" kılıfı örterek destek verdi. Günlerdir yaşanan tartışmalar karşısında sessiz kalan Aksu, bugün yazılı bir açıklama yaptı. Sözlerine kendisini destekleyen azınlık gruba teşekkür ederek başlayan Sezen Aksu, "Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim." dedi.

Azınlık kitleyi kışkırtmaya çalıştı

İslami değerlere yaptığı "hakaret" nedeni ile özür dilemek yerine, adeta İslam düşmanlığına devam ederek, kendisini "mağdur" konumuna koyan Aksu, "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket." diyerek azınlık kitleyi kışkırtmaya çalıştı.

'Beni öldüremezsin'

Bir süredir beste yazdığını ve yazmaya da devam edeceğini söyleyen Aksu, kendisine yönelik eleştirilere şiirle meydan okuyarak cevap verdi. Belli bir kesimin değerlerine hakaret edip, "mağdur" rolüne bürünen Aksu, hayati bir tehlikesi varmış gibi provokatif ifadeler kullandı.

Dün gece "Avcı" adında bir şiir yazdığını söyleyen Sezen Aksu, yazılı açıklamasına ilgili şiiri ekledi:

Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…

Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum... Yazmaya da devam edeceğim.

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Yorumlar

Muzaffer

pisliğin tekisin şeytan müsveddesi
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Mücahid/Fr

Sana tapanların " tanrıçası" olabilirsin. Onun için mi? halkın arasına çıkmıyorsun. Bizim Rabbimiz herşeyi kuşatıcıdır. Yeri-göğü yaratan, alemlerin sahibidir. "Ben" dediğinde sen kaybetmişsin zaten. Pardon!? siz kimsiniz?. Yazmaya devam et, seni de yazanlar var.
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