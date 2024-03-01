Türk topçusu ROKETSAN MDK ile vuracak

ROKETSAN tarafından yürütülen MDK Projesi kapsamında yeni bir adım daha atıldı. Bu bağlamda ROKETSAN Mesafece Düzeltme Kiti (MDK) Projesi’nde sistem kalifikasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Proje sayesinde başta 155 mm FIRTINA obüsleri olmak üzere, top, obüs ve havan sistemleri daha hassas vuruş yeteneği kazanıyor.

ROKETSAN konu ile ilgili olarak resmi X hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Tüm yükseliş ve menzillerde topçu mühimmatının dağılımını mesafece 50 metrenin altına düşüren, hassas, gecikmeli, yaklaşma ve zaman ayarlı tapa modlarına sahip, elektronik aldatma, karıştırma ve elektronik harp yöntemlerine duyarsız, güdümsüz mühimmata göre 5 kat etkinlik artışı olan, havada aynı anda çoklu mühimmat takip ve güdüm kabiliyetiyle MDK, Türk topçusunun hassas vuruş gücü olacak.”

Mesafece Düzeltme Kiti (MDK) Projesi

ROKETSAN, 1 Ekim 2020’de SSB ile imzaladığı sözleşme ile birlikte projeyi geliştirmeye başladı. Proje ile 155 mm FIRTINA obüslerinde kullanılan 155 mm MOD274 ve M107 topçu mühimmatının dağılımı 50 metrenin altına düşüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından topçu sistemleri hem yurt içi hem de yurt dışı operasyonlarda önemli bir ateş destek vasıtası olarak kullanılırken topçu mühimmatları da yüksek adetlerde kullanılmaktadır. Böylelikle özellikle meskûn mahal muharebelerinde ve dost birlik ile düşman unsurların yakın savaş durumlarında, top mühimmatı kullanılarak ilerleme sağlanabilecek.

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Hassas veya çok maksatlı olmak üzere iki farklı konfigürasyonda tapaya sahip olacak MDK’da; Çarpma (hassas), Gecikme, Zaman Ayarlı ve Yaklaşmalı olmak üzere 4 farklı tapa modu bulunacak. ROKETSAN mühendislerince geliştirilmeye başlanan MDK, 155 mm FIRTINA obüslerinin yanı sıra mühimmatların manuel (elle), yarım ve tam otomatik doldurucular ile kullanıldığı silah sistemlerinde de kullanıma uygun olacak. Öte yandan geliştirilen ürün NATO standartlarına uygun tasarlandığı için envanterinde NATO ile uyumlu top ve havan mermisi bulunduran ülkeler için de bir çözüm sunuyor.