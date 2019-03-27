Türk tersaneleri dünyaya yüksek teknolojili gemi ihraç ediyor

Son dönemde özellikle yerli ve milli projeleriyle öne çıkan Türk tersaneleri kapılarını basın mensuplarına açtı. Yalova’da gerçekleştirilen ziyarette Türk tersanelerinin gemi üretiminde geldiği noktaya dikkat çekildi.

Son dönemlerde gemi üretiminde dünyada iyi noktaya gelen Türk tersaneleri kapılarını basın mensuplarına açtı. 2-5 Nisan tarihlerinde İstanbul’da IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından düzenlenecek 15’inci Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında, Yalova’da bulunan CEMRE, TERSAN ve SANMAR tersanelerine düzenlenen basın gezisinde, Türkiye’nin gemi üretiminde gelinen noktaya dikkat çekildi. Firma yetkilileri gemi üretiminde Türkiye’nin bulunduğu nokta, gemi ihracatı, gemilerde kullanılan teknolojiler hakkında bilgilendirmeler yaptı.

"Yurtdışından 800’ün üzerinde kayıt var"

Yapılacak fuar hakkında bilgi veren UBM Fuarlar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, "2-5 Nisan tarihleri arasında Türk denizcilik ve gemi inşa sanayisini bir araya getirecek olan fuar; Exposhipping’i organize ediyoruz. Önümüzdeki hafta için geri sayım başladı. Katılımcılarımızın tersanelerini ziyaret ettik. Onların gösterdikleri teknolojileri ve anlattıkları ürünleri, canlı olarak test etme imkanımız oldu. Son hazırlıklar tamamlandı. 200’ün üzerinde katılımcı firmamız var. Sadece fuar değil, konferans programıyla birlikte aslında bilgi paylaşımı olacak. Sadece fuar olsun istemiyoruz, bilgi paylaşımı da olsun istiyoruz. Hem Türkiye’deki gemi inşa sektörü hem de dünyada yapılan gemi inşa sektöründen herkes bir arada olacak. Yurtdışından çok ciddi ziyaretçimiz var. Yurtdışından 800’ün üzerinde kaydımız var. İstanbul ve diğer bölgelerden ve denizci alanlardan ziyaretçiler bekliyoruz. 700’ün üzerinde markamız var" dedi.

"Ödüllü balıkçı gemimiz var"

Yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan CEMRE Tersanesi İş ve Pazar Geliştirme Müdür Sinan Kavala, "Bütün ilgi alanımız; elektrikli, LNG’li ve yüksek teknoloji gerektiren gemiler. Bu alanda ciddi repütasyon (itibar) sahibiyiz. Şu anda tersanemizde aynı anda inşası devam eden 18 gemimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğu Norveç, İrlanda ve Fransa’ya inşa ediyoruz. Fransız bir müşterimize, 2 hafta içinde 83 metre uzunluğunda 19 metre genişliğinde rüzgar tribünlü destek gemisi teslim edeceğiz. Gemi, 90 kişi taşıma kapasitesinde. Özel platformu sayesinde rüzgar tribünü kulelerine insan çıkarabilmekte. Hibrit bir gemi. Bunun yanı sıra devam eden projeler içinde balıkçı gemileri ve feribotlar var.Balıkçı gemilerinden ödüllü bir gemimiz var. Geçen sene Norveç’te en inovatif ödülünü almış balıkçı gemimiz bulunuyor. Dünyanın ilk LNG tahrikli baterili balıkçı gemisi olma özelliğini taşıyor" şeklinde konuştu.

"Ürünlerimizin hepsi yüzde 100 olarak ihracata yönelik"

Üretilen gemilerin hepsinin ihraç edildiğini aktaran TERSAN Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, "Tersanemizde şu anda tamamı yurtdışına ihraç edilmek üzere inşası süren 16 tane değişik geminin imalatını yapıyoruz. Bunu burada 3 bin 500 kişiyle beraber yapıyoruz. Türleri ise özel maksatlı gemiler, fabrika balıkçı gemileri ve hibrit çevreyle dost yolcu gemileri ve offshore endüstrisine hizmet veren her türdeki offshore gemilerin imalatını yapıyoruz. Ürünlerimizin hepsi yüzde 100 olarak ihracata yönelik. Ekonomiye direkt katma değer üreten sektörüz. 3 bin 500 kişiyle birlikte bu üretimi yapıp dünyada rekabet için dünya denizlerine gemilerimiz gönderiyoruz. İnşallah gelecekte bu oranları arttırırız" diye konuştu.

"Türkiye yüksek teknolojili ve teknik özellikleri fazla olan gemi üretiminde çok başarılı"

Türkiye’nin yüksek teknolojili ve teknik özellikleri fazla olan gemi ürettiğine dikkat çeken SANMAR Tersaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, "Türkiye özellikle yüksek teknolojili ve teknik özellikleri fazla olan gemi üretiminde çokbaşarılı. Türkiye’deteknolojisi çok yüksek gemiler yapılıyor ve üretiliyor. Bunların içinde LNG ile çalışan dünyanın ilk römorkörleri, uzaktan kumanda ile çalışan dünyanın ilk römorkörleri ve hidrolik hibrit olarak adlandırılan yeni teknoloji olan römorkörlerin inşasını yine tersanelerimizde yaptık. Bunların tamamı Türk mühendis ve işçiler tarafından yapılıyor. Biz, özellikle özel maksatlı gemi ihracatında adından söz ettiren bir firmayız. Dünyada gemilere yanaşma ve kaldırma hizmeti veren römorkörleri üreten ilk 3 firma içindeyiz. İhracat figürleri olarak da Türkiye’de gemi ihracatında ilk 3 sırada bulunan firmadan biriyiz.Şu ana kadar 35 ayrı ülkeye 137 gemi ihraç ettik ve bunların hepsi Türkiye’de üretildi" açıklamasında bulundu.

Denizcilik sektörünün global buluşması Exposhipping için geri sayım başladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası adına 2-5 Nisan 2019 tarihleri Tuzla Viaport Marina’da düzenlenecek 15’inci Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı’na, 41 ülkeden 200’ü aşkın katılımcı ve 700’ün üzerinde markanın katılmasını bekleniyor. Ayrıca, UBM’in global markası olan SEATRADE ile birlikte fuar ile eş zamanlı olarak ’Global Maritime Summit’ düzenlenecek Zirvede, denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak.