Türk televizyon tarihinin en büyük rezaleti yaşandı! Akıl ve edep sınırlarını zorlayan tasvir

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Gündüz kuşağı yayınları, gündeme geldikleri konularla tartışılmaya devam ederken, Show TV'deki Didem Arslan'la Vazgeçme programında, akıl ve ahlak sınırlarını zorlayan rezil anlar yaşandı.

Program konuğu Turcen Sakallıoğlu adlı kadın, evlerinde kızını ölü bulduğu günün sabahı neler yaşadığını anlattı.

Şüpheli ölümle nasıl bir ilgisi olduğu anlaşılamayan tuvalet detayı izleyenlerin tepkisini çekti.

Tuvaletini nasıl yaptığını dakikalarca anlattı!

Sakallıoğlu, tuvalete girdiğini tüm detayları ile anlatırken, Didem Arslan Yılmaz o anlarda araya girip, kadının anlattıklarına engel olmak yerine, stüdyodakilere, "sessizlik, sessizlik." diye bağırarak, çirkin tasvire destek verdi.

Kadın tuvalette geçen anlarını detayları ile anlatırken, Didem Arslan Yılmaz da, "Yani 4 dakika falan tuvalette kaldın." karşılığını verdi.

Türk televizyon tarihinin en rezil anlarından birisi olan bu görüntülerden sonra, gündüz kuşağı programlarına yine tepki yağdı.