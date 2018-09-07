Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

Türk Telekom’un yönetim kurulunda ve denetim kurulunda değişlik gerçekleşti. Suat Hayri Aka ve Fahri Kasırga görevlerinden istifa etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Sayan aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Denetim kurulunda boşalan üyeliklere ise Yardımcısı Enver İskurt ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu seçildi.