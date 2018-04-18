Türk Telekom'un teknoloji seferberliği start aldı

Proje kapsamında teknoloji sınıfı olarak tasarlanan kurumun Gezici Eğitim Tır’ı, Ordu Caddesi’ndeki saat kulesi önünde hizmet vermeye başladı. Tırda kadınlara internet kullanımı, e-Devlet ve mobil uygulamalar ile sosyal medya başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran birçok konuda eğitim veriliyor. Tır’ı gezen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, daha sonra proje kapsamında eğitim alan iki kadına sertifikasını verdi. Eğitim Tır’ının bir sonraki durağının 19 Nisan’da Elazığ kent merkezi olacağı kaydedildi.