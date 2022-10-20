Türk Telekom’un sağlıkta 5G projesine AB’den destek

Proje, sağlıklı ve akıllı şehirler için yeni nesil 5G teknolojileriyle desteklenen bir yönetim platformunun hayata geçirilmesini hedefliyor. ‘AlCom4Health’’in Türkiye’nin önde gelen 5G dikey sektör uygulamalarından biri olacağı öngörülüyor.

İnovasyon faaliyetlerine devam

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, projenin kriz dönemlerinde kamu sağlığı yönetimine destek sağlayacağını söyledi. Kıraç, şöyle konuştu: “Pandemi döneminde yeni nesil ürünlerin her birinin önleyici tedbirlerde kritik rol oynadığı gördük. ‘AICom4Health’ kapsamında 5G teknolojilerini krizle mücadele sürecine etkin bir şekilde entegre edip yapay zekâ destekli-gerçek zamanlı veri analizlerinde kullanarak kamu sağlığı yönetimlerine destek olmayı planlıyoruz. 5G dijital ekosistemini geliştirme çalışmalarımız kapsamında farklı sektörlerden yerli ve yabancı paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. EUREKA, Hoziron Europe gibi Uluslararası Ar-Ge programlarına katılarak gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanında inovasyon çalışmalarımızla global ölçekte değer üretmeyi sürdüreceğiz.”

Salgınla mücadale kolaylaşıyor

‘AlCom4Health’le salgın dönemlerinde halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yetersiz hava kalitesi, maske takmama, sosyal mesafe ihlâli, hareketlilik durumlarının yanı sıra yüksek ateş, halsizlik, kısmi bilinç kaybı gibi hastalık belirtileri sensör ve kameralarla anında tespit ediliyor. Kameralardan alınan görüntüler ve IoT (Nesnelerin interneti) sensörlerinden alınan ısı, sıcaklık, hava kalitesi gibi veriler yapay zekâ destekli sistemlerle tümleşik olarak analiz edilip ekiplere iletiliyor. Bu projede kullanılacak IoT, yapay zekâ (AI), video analitiği (VA), Network Slicing (Şebeke Dilimleme) gibi yeni nesil 5G teknolojileriyle daha az gecikmeli ve yüksek kapasiteli veri gönderiminin güvenilir bir şekilde sağlanması amaçlanıyor.