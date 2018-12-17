Türk Telekom’un projesi G20’de örnek gösterildi

Türk Telekom’un ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimleri dijital dünya ile tanıştırdığı “İnternetle Hayat Kolay” projesi, Birleşmiş Milletler’in G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu’nda örnek proje gösterildi.

Refah, temel unsurların başı

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, refahın eşit dağılımının sadece ülke ekonomilerinin kalkınması için değil, daha yaşanabilir bir dünya için de temel unsurların başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti: “Yalnızca kapsayıcı iş modellerinin uygulanması ile kalmıyoruz, geliştirdiğimiz programlar kapsamında ulaştığımız kişilerin dijital dünyayı daha iyi tanımaları, ön yargılarını yıkmaları, nihayetinde iyi bir kullanıcı haline gelmeleri ve mümkünse bundan ekonomik fayda sağlamaları için kapasite geliştirici eğitimlerle de onları destekliyoruz. Projemizin, G20 Kapsayıcı İş Modelleri raporunda örnek projeler arasında yer alması da kapsayıcı iş modellerinin hayata geçirilmesi konusunda ne denli doğru adımlar attığımızın yeni bir göstergesi oldu.”