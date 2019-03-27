Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2 Nisan’da Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacağını duyurdu.

Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacağını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada “2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantımız, 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10:00’da, Türk Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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