0553 313 94 23

Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2 Nisan’da

Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacağını duyurdu.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:52
Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2 Nisan’da

Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacağını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada “2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantımız, 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10:00’da, Türk Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:52
  1. Ankara
  2. Türk Telekom
  3. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
  4. Türk Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürlük Kültür Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi Rum Kilisesi onarılarak turizmine kazandırılmayı bekliyor
    1. Tarihi Rum Kilisesi onarılarak..
    2. İzmit’te parklarda sürekli bakım..
    3. Mardin’de cephanelik ele geçirilen..
    4. Çanakkale'de 410 bin 125 seçmen oy..
    5. Böyle kusuyorsa...
    6. Kaş düşüklüğüne ameliyatsız çözüm:..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin..
    8. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern neden..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızgınlık,..
    10. Denizden cep telefonu da çıktı, tekne..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin..
    12. İmamoğlu, “Oyunu bazısı eliyle verir,..
    13. Giresun'da 352 bin 80 seçmen bin 400..
    14. "3 ayda 40 engelsiz gündüzlü yaşam..
    15. "Golan Tepeleri Arap toprağıdır"
    16. PKK’lıların kaçırdığı polisten 4..
    17. Huzurevinin bakımı hükümlülere emanet
    18. Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol..
    19. Burhaniye’de istihdam seferberliğine..
    20. Meral Akşener güldürdü! "İstanbul,..
    21. FETÖ elebaşının korumasının eşi..
    22. İran'daki sel felaketi hayvanları da..
    23. Arturo Mina’nın forma özlemi bitiyor
    24. "Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın en..
    25. Ordu, dijital oyun yazılım merkezi..
    26. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    27. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    28. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    29. Sisi kendisini de generalini de maskot..
    30. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!