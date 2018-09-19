Türk Telekom’un iştiraki Argela, Netsia MAC’i tanıttı

Netsia Başkan Yardımcısı Bora Eliaçık, Türkiye’nin yeni nesil teknolojilerin yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi olması için çalıştıklarını söyledi. Eliaçık, “Netsia olarak, MWC Americas’da çözümlerimizi dünya telekomünikasyon ekosisteminin en önemli platformlarından biri olan ONF’nin standında tanıtmış olmamız da kayda değer bir prestij ve referans kaynağıdır” açıklamasında bulundu.