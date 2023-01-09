Türk Telekom’un e-cüzdan uygulaması Pokus’tan ‘Hazır Limit’ özelliği
İletişim şirketi Türk Telekom, e-cüzdan uygulaması Pokus’la elektronik ödeme çözümlerine ‘Hazır Limit’ özelliğini ekledi.
Şirket, bu adımı atarak müşterilerinin anlık ihtiyaçlarını karşılamalarının yolunu açtı. Türk Telekom mobil müşterileri, ‘Hazır Limit’ yeniliğiyle Pokus Kart’larına bakiye yükleyip kullanabiliyorlar.
Büyük kolaylık
Hatları mobil ödemeye açık olanlar, kartlarına yükleyecekleri bakiyeden günlük harcamalarında faydalanabilecekler. Bu harcamaları bir sonraki fatura döneminde ödeyecek olanlar, ana sayfada bulunan ‘+’ butonuna basarak ‘Hazır Limit’ten yararlanabilecekler. Türk Telekom müşterileri ‘Hazır Limit’le Pokus Kart’larına mobil ödeme limitleri dahilinde yükleme yapabilecekler.
‘Hazır Limit’ avantajlarından yararlanmak isteyen Türk Telekom’un faturalı ve faturasız müşterileri, MOBILODEME KAYIT yazıp 5555’e kısa mesaj atarak Mobil Online İşlemler uygulaması üzerinden ya da 444 11 15’i arayarak hatlarını kolayca mobil ödemeye açtırabiliyorlar.