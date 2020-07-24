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Ekonomi

Türk Telekom’dan yenileme fırsatı

Türk Telekom, cep telefonunu değiştirmek isteyen aboneleri için yeni bir kampanya başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:18:00 -
Türk Telekom’dan yenileme fırsatı

Çalışır durumdaki eski telefonunu getiren Türk Telekom müşterileri, Oppo A5s akıllı telefona 564 lira indirimle sahip olabiliyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip Oppo A5s cep telefonu birçok farklı teknik özelliği barındırıyor.

Taksitler faturaya ekleniyor

Cep telefonunu yenilemek isteyenler için büyük avantaj sunan kampanya kapsamında, daha geniş ekran alanı ve uzun pil ömrü sunan Oppo A5s, faturaya ek olarak taksitlendirilebiliyor. Türk Telekom aboneleri 12 ay boyunca ayda 229 lira ödeyerek Oppo A5s akıllı telefon sahibi olabiliyor.

 

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