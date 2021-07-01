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Teknoloji Türk Telekom’dan teknolojik ürünlerde iki taksit
Teknoloji

Türk Telekom’dan teknolojik ürünlerde iki taksit

Türk Telekom’un sunduğu “iki taksit bizden” avantajı ile farklı marka ve modellerden birçok teknolojik cihaz, müşterilerle Yaza Merhaba Kampanyası’nda buluşuyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:36:00 -
Türk Telekom’dan teknolojik ürünlerde iki taksit

İnsan odaklı yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırmayı hedefleyen Türk Telekom, Yaza Merhaba Kampanyası ile “Şimdi alın, yaz bitince ödeyin” diyor. Kampanya boyunca Samsung, Reeder, Oppo, Xiaomi, JBL gibi markaların ürünleri Türk Telekom mağazalarında uygun fiyatlar ve cazip ödeme imkanlarıyla sunuluyor. Akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık, hoparlör, akıllı süpürge, ev güvenlik kamerası gibi pek çok teknolojik ürünün yer aldığı kampanyada Türk Telekom, müşterilerine ilk iki taksiti hediye ediyor. Bu sayede Türk Telekom mobil, evde internet veya ev telefonu müşterileri, kampanya kapsamındaki cihazlardan faydalandığında iki ay sonra faturalarına ek taksitlerle ödemeye başlıyor.

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