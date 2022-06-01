Türk Telekom’dan spora destek

Şirket, Türkiye’de ilk kez düzenlenen bisiklet yarışı ‘Santini Queens Of The Aegean Boostrace’a sponsor oldu. Yarışa 300’ü aşkın sporcu katıldı. Marmaris merkezden başlayarak tırmanışla devam eden, Gökova üzerinden Akyaka’da sona eren iki parkurdan oluşan yarışta sporcular 80 kilometrelik kısa veya 145 kilometrelik uzun parkuru tamamladı. Kısa parkura katılanlar 8.5 kilometrelik Kıran tırmanışı etabında rekabet etti. Uzun parkura katılanlar ise önce 10 kilometrelik Sarnıç ve 8.5 kilometrelik Kıran tırmanışında yarıştı. Parkurun diğer kısımlarında ise yarışmacılar hem ısındı hem de Marmaris’in doğal güzelliklerinin tadını çıkardı. Zorlu yarışı kadınlarda Azize Bekar birinci, erkeklerde ise Anton Hrabovskyı birinci olarak tamamlayarak ödülün sahibi oldu. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen etkinlikte bisiklet tutkunları yarış heyecanın yanı sıra tatil ve eğlence fırsatı da yakaladı. Bisikletle dolu bir gün geçiren katılımcılar, muhteşem bir doğa içinde yarışı tamamladıktan sonra güzel bir tatil deneyimi yaşadı.