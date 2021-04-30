Türk Telekom’dan ‘Safe Steps’ çözümü

Uygulama, firmaların çalışanları için sosyal mesafe önlemleri almalarına ve gerektiğinde temas takibi yapmalarına imkân veriyor. Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, şunları kaydetti: “Kullanıcılarımızın hayatına değer katan, sürdürülebilir ve güvenli çözümler ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede Evyap’ın üretim tesislerindeki çalışanların pandemi döneminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarına destek olmak için akıllı teknolojileri bu amaç doğrultusunda entegre etik. Mobil geniş bant ürünümüze eklediğimiz ‘Safe Steps’le hem sağlık anlamında güvenli bir ortam oluşmasına hem de iş sürekliliğine katkı sağladık. Çalışanlar arasında sağlanan sosyal mesafe sayesinde kapalı ortamda oluşabilecek bulaş riskini azalttık ve filyasyon takibinin yapılabilmesine olanak tanıdık.” Kapalı bir alan içerisinde sosyal mesafeyi ayarlamak için kullanılan ‘Safe Steps’, gelen sensör verilerini toplamaya yarayan bir okuyucu ve bu verilerin toplandığı yazılım uygulaması bileşenlerinden oluşuyor. Bileklik, kolye gibi giyilebilir ürünlerle çalışanlar arasında sağlıklı etkileşimin sağlanmasına ve bulaş riskinin azaltılmasına destek oluyor. Ayrıca uygulama sayesinde ses, ışık ve titreşimle kullanıcıların sosyal mesafe farkındalığı arttırılıyor.