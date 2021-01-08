  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk Telekom’dan önemli hizmet
Ekonomi

Türk Telekom’dan önemli hizmet

İletişim şirketi Türk Telekom, görme engelli Sema Gündoğdu’nun eğitimine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:22:00 -
Türk Telekom’dan önemli hizmet

Şirketin ‘Telefon Kütüphanesi’ ve ‘Kitaplara Ses’ uygulamalarından çok yararlandığını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: “Okul hayatım boyunca görme engelli öğrenciler olarak materyallere erişmede sıkıntılar yaşadım. Ancak Türk Telekom’un hayata geçirdiği sesli uygulamalar sayesinde bunun üstesinden geldim. Babam Türk Telekom çalışanı. Kurumda bir uygulamanın geliştirildiğini duymuş ve benim için yararlı olabileceğini söylemişti. Ben de hemen ‘Telefon Kütüphanesi’ne kaydoldum. İlkokul zamanında bu uygulamayı çok fazla kullandım. Kitap okumayı çok seven biriyim. Kitapları dinliyordum ve hayal gücümün gelişmesine çok yardımcı oldu. Şu an hikâyeler yazıyorum. Bunda okuduğum ve dinlediğim kitapların çok etkisi var.” Ankara Üniversitesi’nde Psikoloji öğrenimi gören Gündoğdu, “Annemin başarımda rolü çok büyük. O, bana binlerce soru okudu üniversite sınavı sürecinde” ifadelerini kullandı. Gündoğdu, öğretmenleri ve arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini anlattı. Gündoğdu, ayrıca “En çok ‘Bu çocuk görmüyor, nasıl okuyacak’ sorusu beni etkiledi. Ben sadece görmüyorum. Zihnimde bir problem yok. Lise birincisi oldum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gargaş, "BAE, Tü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi battı! İşte Saadet Partisi'ni yönlendiren CHP kafalılar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi battı! İşte Saadet Partisi'ni yönlendiren CHP kafalılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesi Saadet Partisi'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay