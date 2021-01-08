Türk Telekom’dan önemli hizmet

Şirketin ‘Telefon Kütüphanesi’ ve ‘Kitaplara Ses’ uygulamalarından çok yararlandığını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: “Okul hayatım boyunca görme engelli öğrenciler olarak materyallere erişmede sıkıntılar yaşadım. Ancak Türk Telekom’un hayata geçirdiği sesli uygulamalar sayesinde bunun üstesinden geldim. Babam Türk Telekom çalışanı. Kurumda bir uygulamanın geliştirildiğini duymuş ve benim için yararlı olabileceğini söylemişti. Ben de hemen ‘Telefon Kütüphanesi’ne kaydoldum. İlkokul zamanında bu uygulamayı çok fazla kullandım. Kitap okumayı çok seven biriyim. Kitapları dinliyordum ve hayal gücümün gelişmesine çok yardımcı oldu. Şu an hikâyeler yazıyorum. Bunda okuduğum ve dinlediğim kitapların çok etkisi var.” Ankara Üniversitesi’nde Psikoloji öğrenimi gören Gündoğdu, “Annemin başarımda rolü çok büyük. O, bana binlerce soru okudu üniversite sınavı sürecinde” ifadelerini kullandı. Gündoğdu, öğretmenleri ve arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini anlattı. Gündoğdu, ayrıca “En çok ‘Bu çocuk görmüyor, nasıl okuyacak’ sorusu beni etkiledi. Ben sadece görmüyorum. Zihnimde bir problem yok. Lise birincisi oldum” dedi.