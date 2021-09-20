Türk Telekom’dan iki önemli imza

Juniper Networks’le iş birliğini genişleten şirket, Plug and Play’le de ortak çalışma yapmak için mutabakata vardı.

Ülkemizi başarıyla temsil ediyor

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları aktardı: “Türk Telekom olarak 5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlenerek küresel arenada ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. Juniper’la bir adım daha öteye taşımış olduğumuz iş birliğimiz, dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım niteliğinde. 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Ocak ayında yaptığımız iş birliğiyle Argela’nın 8 kişilik profesyonel uzman kadrosu da Juniper bünyesine geçmişti. Karşılıklı mutabakat sonucu önümüzdeki dönemde mevcut kapasitenin iki kat arttırılarak Juniper bünyesinde çalışacak Argela mühendislerinin sayısının 15 kişiye çıkarılması kararlaştırıldı. Türk Telekom olarak ayrıca Türkiye’deki Argela bünyesindeki mühendislerimizle de projeyi desteklemeye, bu teknolojiye katkı sunmaya devam edeceğiz. Juniper’la iş birliğimizde istihdam kapasitemizi artırarak Türk mühendisliğinin başarısını dünyanın hizmetine sunuyoruz.”

Görüşmeler genişliyor

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim de ocak ayında Türk Telekom-Argela’nın alt kuruluşu Netsia’yla ‘RIC’ teknolojisini münhasıran lisanslamak ve geliştirmek için bir ortaklık yaptıklarını anımsattı. Ağ performansının izlenmesine yönelik Argela’yla yapılabilecek yeni bir iş birliği konusunda ilk görüşmelerle genişlemeye devam ettiğine dikkat çeken Rahim, şu açıklamalarda bulundu: “Juniper, ‘RIC’ platformunu yeniden yapılandırarak yeni fonksiyonların geliştirilmesi ve ‘RIC’ mimarisinin genişletilmesine önemli yatırımlar yaptı. Türk Telekom’la laboratuvar ve saha testlerine girme konusunda kararlıyız. Ekiplerimiz bu platformu önce Türk Telekom’un 4G ağında ve sonunda da 5G ağında hayata geçirmek için koordinasyon içerisinde çalışıyor. Gelecekte de yeni iş modellerinin hayata geçirilmesi ve ağ çalışmalarıyla ilişkili yatırım harcamalarında tasarruf, enerji verimliliği ve deneyim öncelikli otomasyon sunan 5G portföyümüzün geri kalan ürünleriyle entegrasyona devam etme fırsatlarının oluşacağını görüyoruz. Pazarda birlikte yaşayacağımız başarıları ve sadece ağlarında değil, bir bütün olarak şirketlerinde büyük dönüşümler geçiren küresel hizmet sağlayıcılara güvenilir danışmanlar olarak rolümüzü sürdürmeyi heyecanla bekliyorum.”