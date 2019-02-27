Türk Telekom'dan "Güvenli Aile" uygulaması

BARSELONA (AA) - Türk Telekom, İspanya'nın Barselona kentinde devam eden GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, tanınmış dijital güvenlik çözümleri firması McAfee iş birliği ile geliştirdiği "Güvenli Aile" uygulamasını tanıttı.

Türk Telekom "Güvenli Aile", PC ve mobil cihazlar üzerinden dijital dünyaya bağlanan çocukların sanal ortamda güvende olmaları için gereken denetimleri sağlıyor.

Çocuklar için uygun olmayan uygulamaları engelleyen bir çocuk kilidi içeren uygulama ile ebeveynler, çocuklarının telefondaki etkinliklerini izleyebiliyor, ekran karşısında geçirdikleri süreyi kısıtlayabiliyor, dijital dünyada güvende olduklarından emin olabiliyor, uygulamada bulunan GPS telefon izleyicisi aracılığıyla çocuğunun o anki konumunu haritadan takip edebiliyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, tanıtımda yaptığı konuşmada, McAfee iş birliği ile sundukları uygulamanın modern çağın kaçınılmaz bir ihtiyacı haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Giderek daha mobil ve sosyal medya odaklı hale gelen dünyamızda çocuklarımız zamanlarının günde 4 saatten fazlasını telefon, tablet, oyun konsolu, bilgisayar ve diğer akıllı cihazlarla geçiriyorlar. Ebeveynler olarak hepimiz bu süreyi azaltmak için çeşitli kurallar, kısıtlamalar, kimi zaman da yasaklar koyuyoruz. Bir yandan da çocuklarımızın internetin sakıncalı ve uygunsuz içeriklerine erişmelerinden, zararlı alışkanlıklar edinmelerinden, kötü niyetli kişiler tarafından kandırılmaları ve zarar görmelerinden endişe duyuyoruz. Türk Telekom Güvenli Aile paketi ile ebeveynlere bu konuda tam da ihtiyaç duydukları çözümü sunarak kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlamak istedik."





- En kapsamlı ebeveyn kontrol uygulaması





Ümit Önal, günümüzde her tür bilginin dijital ortamda bulunduğunu, bu yüzden yasaklamanın çözüm olmadığını belirterek, ideal çözümün gelişmiş ebeveyn kontrol uygulamaları olduğunu söyledi.

Türk Telekom "Güvenli Aile" çözümünün, Türkiye’de bugüne kadar sunulmuş en kapsamlı ve gelişmiş ebeveyn denetleme uygulaması olduğuna işaret eden Önal, "Çocukların sanal ortamda güvenliğini sağlayan uygulamamız hem mobil hem sabit internet üzerinden kullanılabiliyor. Sabit hatlardaki genel internet erişimini kısıtlamadan ebeveynlere sadece istenen cihazlar ve kullanıcılar için kısıtlama, kontrol ve denetleme imkanı sağlıyor. Ayrıca, Ailem Nerede özelliği sayesinde ailelere çocuklarının o an bulunduğu yeri haritadan görme ve takip etme olanağı da sunuyor." diye konuştu.





- Türk Telekomlulara faturalarına ek ayda sadece 5,99 lira

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal, Türk Telekom abonelerinin dünyanın her yerinden "Güvenli Aile" hizmetinden faturalarına ek ayda sadece 5,99 lira ödeyerek son derece avantajlı olarak yararlanabileceklerini, bir kere üye olduktan sonra uygulamayı sınırsız olarak tüm bilgisayar ve cep telefonlarında kullanabileceğini bildirdi.

Türk Telekom’un güvenlik çözümlerinin "Güvenli Aile" paketi ile sınırlı olmadığını da belirten Önal, "McAfee ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde bireysel ve kurumsal abonelerimizin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygun fiyatlı güvenlik çözümleri sunuyoruz. Tüm güvenlik çözümlerimizden Türk Telekom abonesi olsun olmasın bütün vatandaşlarımız yararlanabiliyor." dedi.