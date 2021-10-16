Türk Telekom’dan görme engelliler için erişilebilir dijital yaşam

Şirket tarafından bu çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada görme engelliler için teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren projelere hız verildiği belirtildi.

Ücretsiz ulaşım

Açıklamaya göre Türk Telekom, ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulamasıyla engelliler sesli kitap ve sanat eserlerine ücretsiz ulaşabiliyor. Uygulamanın para tanıma ve ilaç barkodu okuma özellikleriyle kullanıcıların hayatları kolaylaşıyor. EyeSense uygulamasıyla engelliler fotoğraf çekip çevrelerindeki nesneleri tanıyabiliyorlar. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergilenen ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ndeki tanınmış eserler, ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulamasının yanı sıra dijital televizyon platformu Tivibu’da da sesli betimlemeli olarak dinlenebiliyor. Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliğiyle 10 yıl önce başlatılan ‘Telefon Kütüphanesi’ projesi başarıyla devam ediyor. Proje, görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla telefonda sesli içerik hizmetinin uygulama aracılığıyla kullanıcılarla buluşmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar, 50 kategoride 2 bine yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tabloya ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulaması üzerinden kolayca ulaşabiliyorlar. Bunun yanı sıra hem dünyadaki hem Türkiye’deki gelişmeleri takip etme fırsatı sunan anlık haber akışı, para tanıma ve Rxmedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle sunulan ilaç barkodu okuma gibi günlük hayatı kolaylaştıran özellikler de tamamen ücretsiz olarak görme engellilerin kullanımına sunuluyor. Öte yandan Türk Telekom’un 31 Mayıs-30 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergilenen dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablonun yer aldığı ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ de televizyon platformu Tivibu’ya taşındı. Türk Telekom’un görme engelli bireyler için sesli betimleme ve alt yazı seçenekleri ile sunduğu içeriklere, tüm kullanıcılar, Tivibu platformu içinde yer alan ‘Seç İzle’ sekmesindeki ‘Engelsiz Tivibu’ klasöründen erişilebiliyorlar.

Bin çocuğa eğitim

Türk Telekom, bir diğer kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’yla az gören çocukların, erken müdahale eğitimi sayesinde yardım almadan yaşamlarını sürdürmelerine de katkıda bulunuyor. EyDer iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Günışığı’ projesiyle bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilinden görme yetisi yüzde 1 ile 10 arasında değişen 6-15 yaş arasındaki bin çocuk, erken müdahale eğitimleri aldı. Bu sayede minikler, aldıkları kaynaştırma eğitimleri ile normal akranlarıyla birlikte öğrenim görme imkânına kavuştu. Türk Telekom, sesli uyarı sistemi uygulaması ‘EyeSense’ ise görme engellilerin telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilmelerini mümkün kılıyor. ‘EyeSense’in sesli komutları sayesinde, kullanıcılar öz çekim yapabiliyor ve sosyal medyayı rahatlıkla kullanabiliyor. Günlük hayatta görme engellilerin karşılaştığı nesneleri tanıma, giyeceği kıyafetin rengini ayırt etme gibi güçlüklere de çözüm sunan ‘EyeSense’ uygulaması nesne tanıma özelliğiyle görme engellilerin anahtar, cüzdan gibi eşyaları kolayca bulabilmelerini yardımcı oluyor.

Önemli kolaylık

Türk Telekom, erişilebilirlik standartlarına uygun geliştirilen ve ücretsiz sunulan mobil uygulaması ‘Erişilebilir Yaşam’la görme engellilerin hayatını kolaylaştıran ve zenginleştiren teknolojileri engellilerle buluşturuyor. Uygulama sayesinde görme engelliler; para tanıma, metin seslendirme, pusula ve vakitler, panik butonu, yakınım nerede, videoya altyazı ekleme, e-kitap ve neredeyim özellikleriyle günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor.