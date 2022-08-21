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Ekonomi Türk Telekom’dan girişimci kadınlara mentorluk ve hibe desteği
Ekonomi

Türk Telekom’dan girişimci kadınlara mentorluk ve hibe desteği

İletişim şirketi Türk Telekom’un ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:37:00 -
Türk Telekom’dan girişimci kadınlara mentorluk ve hibe desteği

Projeyle dijital okuryazarlık ve pazarlama eğitimleri verilen kadınların yetkinliklerini geliştirmelerine, ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan tanıtıp satmalarına destek olmak amaçlanıyor.

Dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme eğitimine katılarak hibe ve mentorluk programına başvuru hakkı kazanan girişimci kadınlardan ön elemeyi geçen 20 katılımcı, 2 hafta sürecek ‘İşletme ve Marka Geliştirme’ eğitimlerinden yararlanabilecek. Final mülakatını başarıyla geçen 10 kadın ise iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Büyük bir hazine

Pojenin yeni dönem katılımcılarından Naz Teker, interaktif olarak düzenlenen eğitimlerde dijital pazarlamaya yönelik farklı bakış açıları kazandıklarını ifade etti. Markası Palp Studio’yla sürdürülebilir ve el yapımı ev dekorasyonu ürünleri satan Teker, “Eğitimler özellikle küçük işletmelerin yollarını aydınlatacak bilgileri içeren büyük bir hazine” dedi. Dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konusundaki eğitimlerle bugüne kadar 8 bin kadına ulaşılan ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile yeni dönemde 81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi.

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