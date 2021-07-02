Türk Telekom’dan flaş karar! Kampanya süresi uzatıldı
Türk Telekom, Oppo A15 için başlattığı "İki Taksit Bizden" kampanyasını yoğun istek üzerine uzattı.
Oppo'nun A15 modeli için Türk Telekom'un başlattığı "İki Taksit Bizden" kampanyasının temmuz sonuna kadar uzatılmasına karar verildi.
Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce 15 Haziran'da sona ereceği duyurulan kampanya, gelen yoğun istek üzerine temmuz sonuna devam edecek.
Kampanya kapsamında, akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.