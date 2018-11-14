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Türk Telekom’dan “Faizleri Sıfırlıyoruz” kampanyası

Türk Telekom, 31 Aralık 2017 tarihinden önce şirkete borcu bulunan müşterilere yüzde 100 faiz indirimi fırsatı sunuyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:25
Türk Telekom’dan “Faizleri Sıfırlıyoruz” kampanyası

Türk Telekom, geçmişe dönük borcu olan müşterileri için ‘Faizleri sıfırlıyoruz’ kampanyası başlattı. Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine de önemli bir katkı yapacak “Faizleri Sıfırlıyoruz” kampanyası ile, 31 Aralık 2017 tarihinden önce telefon, internet ve mobil hattı iptal edilmiş ancak kuruma halen borcu bulunup yasal takipte olan Türk Telekom, TTNET ve TT MOBİL müşterileri yüzde 100 faiz indirimi fırsatından faydalanacaklar. Ödeme zorluğu içinde bulunan borçlulara kolaylık sağlanması amacıyla düzenlenen kampanya 31 Aralık 2018’e kadar devam edecek. Bu tarihe kadar kampanyadan yararlanmak isteyenler Türk Telekom, TTNET ve TT MOBİL müşterileri borçlarını faizsiz ödeyebilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen Türk Telekom, TTNET ve TTMOBİL müşterileri; Türk Telekom ofis ya da bayileri, PTT ofisleri, anlaşmalı banka gişeleri, Türk Telekom ve anlaşmalı Banka web sayfalarından ödeme yaparak “Faizleri Sıfırlıyoruz” kampanyası çerçevesinde sağlanan avantajlardan faydalanacaklar.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:25
  1. Türk Telekom
  2. Faizleri sıfırlıyoruz
  3. TTNET
  4. TT MOBİL

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