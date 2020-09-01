  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türk Telekom’dan eğitime dijital destek
Teknoloji

Türk Telekom’dan eğitime dijital destek

Türk Telekom öğrenciler ve aileleri için ‘Dijital Eğitim’ kampanyası başlattı. Bu kapsamda, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine, öğrencilerin gelişimine destek olacak Mental Up ve TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketleri hediye ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 21:29:00 -
Türk Telekom’dan eğitime dijital destek

Türk Telekom, uzaktan eğitime dönüş döneminde öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak ‘Dijital Eğitim' kampanyasını başlattı. Türk Telekom, 4-13 yaş arası öğrencilere yönelik eğlence ve gelişim programı Mental Up ile her yaştan öğrenciye hitap eden TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketlerini, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine 12 ay boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Türk Telekom'a yeni gelen müşteriler 31 Aralık 2021 tarihine kadar kampanyadan yararlanabiliyor.

Bu programlara ek olarak, güvenli içeriklere erişim sağlayan Mc Afee'nin ebeveyn denetim programı Safe Family ve teknolojik cihazları güvende tutacak antivirüs programı Total Protection da kampanya kapsamında hediye ediliyor. Uzaktan eğitimle birlikte internet ihtiyacı artan müşteriler seçtikleri hızdaki limitsiz fiber internet paketini ilk ay ücretsiz olarak kullanıyor, yılın kalanında da her şey dahil fiyatla aynı paketten faydalanabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler
Dünya

Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC'de 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapal..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı