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Teknoloji Türk Telekom’dan 81 ilde ücretsiz internet
Teknoloji

Türk Telekom’dan 81 ilde ücretsiz internet

Yeniakit Publisher
2023-06-19 21:17:00 -
Türk Telekom’dan 81 ilde ücretsiz internet

Türk Telekom, 20 Haziran Dünya WiFi Günü’ne özel tüm Türkiye’de kullanıcılara ücretsiz internet hizmeti verecek.

Türk Telekom güçlü altyapısı ve WiFi alanındaki tecrübesiyle, dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nda, kültür-sanatın kalbi AKM’de, stadyumlarda, kütüphanelerde, ören yerlerinde, müzelerde, restoranlarda, marinalarda, uçak içinde ve binlerce lokasyonda WiFi deneyimi sunuyor. 81 ilin tamamında kullanıcıları WiFi ile buluşturan Türk Telekom, 20 Haziran Dünya WiFi Günü’ne özel tüm Türkiye’de kullanıcılara ücretsiz internet hizmeti sağlıyor.

Türk Telekom’dan Dünya WiFi Günü’nde 81 ilde ücretsiz internet

İnsan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilir iletişim vizyonuyla, uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom, bu hizmetlerinin en verimli şekilde kullanılması için Türkiye’nin dört bir yanında WiFi hizmeti veriyor. Hizmet alanını her geçen gün genişleten Türk Telekom, 20 Haziran Dünya WiFi Günü dolayısıyla 81 ilde, binlerce lokasyonda kullanıcılara bugüne özel ücretsiz WiFi sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, Türkiye’yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojiler için çalışıyoruz.

Dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere havalimanlarında, kültür-sanatın kalbi AKM’de, stadyumlarda, kütüphanelerde, ören yerlerinde, müzelerde, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde, otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında ve binlerce noktada kullanıcılarımıza WiFi internet deneyimi yaşatıyoruz.

Buralardaki ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklar sunmayı amaçlarken, WiFi hizmetlerimizle tüm misafirlerin, bulundukları her mekânda yüksek hızda internetten faydalanmalarını sağlıyoruz. Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştüren yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmeti ile buluşturuyoruz.”
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Türk Telekom, WiFi hizmetini deprem bölgesinde sürdürüyor

Türk Telekom, deprem bölgesinde çadır kentler ve konteyner kentlerin iletişim altyapısını kurarak bölgeye internete erişim desteğini sürdürüyor. Bölgede iletişimin sürekliliğine yönelik çalışmalarına devam eden Türk Telekom, AFAD koordinasyonu ile depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayan çadır kentlerde mobil ve WiFi hizmeti, konteyner kentlerde ise kurduğu altyapı üzerinden WiFi hizmeti sağlıyor.

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