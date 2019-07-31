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Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu

Türk Telekom’da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan Ümit Önal, Türk Telekom CEO’su olarak Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonuna odaklanacak.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu

Türk Telekom’da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan Ümit Önal, Türk Telekom CEO’su olarak Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonuna odaklanacak.


Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’da CEO’luk görevine Ümit Önal getirildi. Ümit Önal, 2016 yılından bu yana Türk Telekom’da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini üstleniyordu.


Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan atama kararı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk Telekom’da yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceklerini söyledi.


Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecini yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ve teknoloji odaklı yatırımlarımızla destekliyoruz. Bugün sayıları 34 bine yaklaşan Türk Telekom ailesinin her bir ferdi, yurdun her köşesine teknoloji ve kesintisiz iletişim taşımak amacıyla, büyük bir heyecanla değer üretiyor. Ümit Önal, aramıza katıldığı ilk günden bu yana bu büyük heyecanın ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzun bir parçası oldu. Satış, Pazarlama ve Müşteri hizmetlerinde üstlendiği görevlerde son derece başarılı oldu. 2018 yılı içinde 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008’deki halka arzından bu yana en iyi abone artış rakamını yakaladık ve toplam abone sayımızı 46 milyona yükselttik. 2019 Haziran ayı sonu itibariyle toplam abone sayımız 47 milyona, mobil abone sayımız ise pazar payı hedeflerimize uygun bir şekilde 22.4 milyona ulaştı. Yeni CEO’muz Ümit Önal’ın yönetiminde, Türk Telekom’u daha büyük hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Ayrıca, CEO koltuğunda yaklaşık 3 yıldır şirketimize pek çok katkılar sunan Sayın Dr. Paul Doany’e de Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.” dedi.


20 yıllık tecrübe


Medya sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Ümit Önal, Türkiye’nin medya transformasyonunun gerçekleştirilmesi sürecinin bir parçası olma şansını yakaladı ve kariyeri boyunca sektör derneklerinde aktif görev aldı. TİAK A.Ş (Televizyon İzleme ve Araştırmaları Komitesi) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Önal, TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) ile RVD (Reklam Verenler Derneği) Yönetim Kurulu üyesidir. 1973 yılında doğan Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’den mezun oldu. Önal, evli ve 3 kız çocuk babası.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
  1. doğa

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