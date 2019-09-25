Türk Telekom’da üst yönetim değişikliği

Türk Telekom, üst yönetiminde değişiklik yapıldı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yönetilmekte olan Destek Hizmetleri fonksiyonu, mevcutta CEO’ya raporlayan “Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi Direktörlüğü” ile birleştirilerek “Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı” ihdas edilmiş ve “Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı” olarak mevcutta İstanbul Bölge Müdürü olarak görevini yürütmekte olan Mehmet Beytur atanmıştır” denildi. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına da Mehmet Beytur’un vekalet edeceği belirtilen açıklamada, Şükrü Kutlu’nun da Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü olarak atandığı kaydedildi.